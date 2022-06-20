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20/06/2022 10:41

【香港政情】林鄭：任內社會福利開支增７１％，但非「洗大咗」

　　《經濟通通訊社２０日專訊》即將卸任的行政長官林鄭月娥表示，本屆政府解決了很多議而
不決問題，包括取消強積金對沖、勞工假及引入非本地培訓醫生等。她認為，在民生議題上亦交
出不錯成績表，在教育、福利、醫療方面的經常性開支大增，單在社會福利的開支，五年內增加
了７１％，在房屋上亦做了很多努力。
　　林鄭月娥在一個電台節目上指，本屆政府在經常性開支有所增加，在醫療教育及福利等方面
都大幅增加，不認為「洗大咗」，因為人口開始老齡化，回應市民訴求，認為未來應該更聚焦發
展。
　　對於與市民關係，林鄭月娥認為，曾參與２０１９年社會事件的市民，自然不滿政府，立場
中立的人亦會覺得社會出現亂象；到抗疫期間要關閉指定處所，市民心情自然鬱結。

＊一國兩制重回正軌，教育正本清源＊

　　另外，林鄭月娥接受央視訪問時指，指回歸２５年來「一國兩制」在港成功實踐，雖然過去
５年出現了一些問題，但讓人更理解一國兩制精神，並回到正確軌道。
　　她又指出，現時學校教育「正本清源」，加強國家歷史、國安法和國民教育，對未來一國兩
制行穩致遠有關鍵作用。（ａｃ）
　

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