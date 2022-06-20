【企業盈警】國際精密（９２９）料半年除稅後純利按年跌４５％

《經濟通通訊社２０日專訊》國際精密（００９２９）發盈警，預期公司截至６月３０日止
六個月除稅後純利，與去年同期相比將減少大約４５％。
集團除稅後純利減少主要由於疫情持續對整體經濟環境及集團業務造成的負面影響導致
２０２２年首五個月之收入減少；原材料單位價格上漲，生產成本增加；及於２０２２年首五個
月獲取之政府補助金額減少。（ａｃ）
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