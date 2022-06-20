【特區新班子】國務院任命第六屆主要官員，陳國基出任政務司司長

《經濟通通訊社２０日專訊》依照香港特別行政區《基本法》的有關規定，根據香港特別行

政區第六任行政長官李家超的提名，國務院任命第六屆政府主要官員，將於今年７月１日就職。

政務司司長由現任特首辦主任陳國基出任，副司長為退休政務官卓永興；陳茂波留任財政司

司長，副司長為現任發展局局長黃偉綸；律政司司長為大律師公會前主席林定國，副司長是民建

聯副主席張國鈞。



＊鄧炳強、曾國衞、許正宇留任＊



政策局由１３個增至１５個；楊何蓓茵出任公務員事務局局長；麥美娟任民政及青年事務局

局長；鄧炳強繼續出任保安局局長；曾國衞留任政制及內地事務局局長；盧寵茂出任醫務衞生局

局長；許正宇留任財經事務及庫務局局長；教育局副局長蔡若蓮升任教育局局長；發展局局長由

現任常任秘書長甯漢豪出任。



＊楊潤雄將出任文化體育及旅遊局局長＊



商務及經濟發展局局長由大灣區航空行政總裁丘應樺出任；建築署署長何永賢出任房屋局局

長；林世雄出任運輸及物流局局長；勞工處處長孫玉菡出任勞工及福利局局長；環境局副局長出

任環境及生態局局長；孫東任創新科技及工業局局長；教育局局長楊潤雄將出任文化體育及旅遊

局局長。



＊胡英明出任廉政專員＊



懲教署前署長胡英明將接替白韞六出任廉政專員；林智遠任審計署署長；蕭澤頤為警務處處

長；區嘉宏為入境事務處處長；何珮珊為海關關長。（ｈｙ）

