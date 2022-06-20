【特區新班子】大律師公會歡迎林定國出任下任律政司司長

《經濟通通訊社２０日專訊》大律師公會歡迎中央委任林定國為下任律政司司長。公會發表
聲明，指林定國在２０１７年出任公會主席，過去多年屢獲委任為高等法院暫委法官，公會對他
捍衛法治及司法獨立充滿信心。
公會又表示，期待與林定國一同推廣香港成為國際法律及爭議解決服務中心，以及就香港的
法治和司法事務緊密合作。（ｈｙ）
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