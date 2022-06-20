【新冠疫苗】劉宇隆：如復必泰不提供兒童裝疫苗，難安排幼童接種

《經濟通通訊社２０日專訊》疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在電台節目表示，輝瑞

藥廠早前招募幾千名６個月大至５歲的幼童參與研究，得出的免疫調節數據顯示，幼童接種復必

泰新冠疫苗後，血液內產生的免疫反應與其他年齡群組相若。他指，美國食品藥品管理局早前已

批准這個年齡群組的幼童接種復必泰，劑量是成年人的十分一，需要接種３劑；至於本港會否跟

隨做法，他相信特區政府有主動向藥廠索取數據，但藥廠是否申請降低接種年齡則屬商業考慮。

劉宇隆表示，本港５至１１歲兒童接種復必泰的劑量是成年人三分一，但藥廠並沒有向本港

供應兒童裝疫苗，而要由經專業訓練的藥劑師抽取適當份量；如果６個月大至３歲幼童接種劑量

是成人的十分一，基本上無信心可以精準抽取份量，意味藥廠不提供兒童裝疫苗的話，本港就未

能安排幼童接種。



＊相信幼童接種科興無問題＊



劉宇隆指，科興藥廠去年８至９月在南非和智利等４國進行初步研究，同樣有免疫調節數據

顯示，６個月大至３歲幼童接種科興新冠疫苗後，可有效預防重症及死亡。他指，港府正向藥廠

索取數據，如果資料齊備，委員會將開會檢視，考慮是否降低科興疫苗的接種年齡。他個人相信

，幼童接種科興疫苗一定沒問題。（ｈｙ）



