《小傳日記》新東方在線變下線！內房板塊有啲跣？

《小傳日記》呢個兩個禮拜起手，神州同香港疫情都有些少反彈，之前上海就有啲區出現感

染個案，又要開始封控，香江呢邊個每日確診數字又回升到１０００以上，「馬交」嗰邊相隔八

個月再出現本地感染，發現最少２１宗確診，嗰邊政府即時宣布所有公共部門關閉、所有學校停

課，接近半封城狀態，所以今日賭仔同旅行佬都跌鑊甘！

而跌鑊甘嘅仲有上個禮拜炒起嘅新東方在綫（０１７９７），有資料就顯示，「東方甄選」

ＫＯＬ日活躍用戶規模喺６月１０日快速增長，並喺第二日突破６００萬活躍規模，６月１３日

更達到６８１萬嘅新高。不過上禮拜炒到熱辣辣，今日就係時候食啦！唔覺唔覺全日就無咗超過

三成二，報１６﹒９８銀。

另外磚頭佬今日就起哂哄，溫州住建局發布咗１５項支持合理購房需求嘅政策，包括降低首

套、二套商貸嘅首付比例；首次喺市區買樓就畀買樓價０﹒６％嘅消費補助；提高公積金貸款額

度同降低首付比例；利用房票加速拆遷安置等。今日藍戰士入面頭五位升幅都係內房佬；碧服

（０６０９８）升一成半，報３２﹒２銀；中海外（００６８８）升差唔多９巴仙，報２３﹒７

銀；潤地（０１１０９）升多過８巴仙，報３４﹒１５銀；碧桂園（０２００７）升多過７巴仙

，報４﹒６２銀；龍湖（００９６０）升差唔多６巴仙，報３３﹒８銀，合共貢獻５２點升幅。

有孖屐人士就話，今日內房佬炒起主要都係追落後有關，早排魚缸走勢強嗰陣，內房佬都唔

係好郁，反為而家有好消息，啲錢就一次衝入去撈底，有人就話，阿爺要刺激經濟好難漏咗內房

佬，所以實有運行。不過都係嗰句，有政策谷只係加大咗資金入市誘因，但就唔係必然嘅結果，

博唔博都好睇你點睇。請請！



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