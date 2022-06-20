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20/06/2022 16:44

【新冠肺炎】張竹君：４０８名師生染疫，６學校現多宗個案需停課

　　《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港學校有
４０８宗呈報個案，共涉及３３５名學生及７３名教職員，分別來自２８９間學校，其中１０８
宗是今早呈報。
　　過去７日，１３０間學校有兩宗以上個案，沒有關連，６間學校個別班別要停課，包括荃灣
柴灣角天主教小學、南區聖士堤反書院、中華基督教會基灣小學、聖公會聖本德中學、香港威雅
學校和香港青年協會李兆基書院。（ｈｙ）

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