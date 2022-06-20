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20/06/2022 18:24

【特區新班子】陳智思：對新班子非常有信心，葉劉勝任行會召集人

　　《經濟通通訊社２０日專訊》行政會議召集人陳智思表示，對新一屆政府的班子非常有信心
，形容他們都是實幹型的人才，又表示班子裏不少人曾經處理與房屋土地工作，反映下屆政府要
解決積累已久的房屋問題。
　　消息指，新民黨主席葉劉淑儀會擔任新一屆行政會議召集人，陳智思認為葉劉作為立法會議
員，又曾經擔任政府工作，與政府有密切的關係，能夠連繫不同政黨和各界人士，絕對有能力勝
任職務。（ｈｙ）

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