《真知灼見－溫灼培》本周重點看日本及英國通脹數字

《真知灼見》於上周五（１７日）議息會，日央行堅持維持所有貨幣政策不變，息率保持於

負０﹒１％水平，及１０年債息保持於零，並以０﹒２５％作為上下波幅。在其聲明中，日央行

只謂會密切留意日圓變化。但這明顯只是口術，嘗試阻止近期日圓跌勢。除非日央行採取實際行

動，相信日圓匯價仍會偏弱。本周五（２４日），日本將公布５月份以消費物價指數衡量的通脹

數字。回憶４月份日本年通脹率為２﹒５％，現關注這數字會否進一步上升。不要忘記，日本參

議院將於７月１０日舉行選舉，如日本本周公布的通脹數字高企引發民憤，這可對現時執政黨相

當不利。



回看英國，關心英國的投資者本周要多加留意。周三（２２日）英國將率先公布５月通脹率

（ＣＰＩ） 。回憶英國４月份年通脹率已達到９％水平。由於歐元區及美國的５月年通脹率也

已相繼上升，倘英國通脹率再升便有機會達到１０％水平。這對英倫銀行而言將相當尷尬，因其

上周議息會只輕微加息２５基點，把其息率推上１﹒２５％水平。試問，１﹒２５％息率又如何

壓抑１０％通脹率？當然，英倫銀行也有其難處，就是英經濟已開始轉弱，加息太大會使其經濟

更難承受。至於英經濟有多弱，本周可留意兩個數字，分別是周四的６月採購經理指數及周五的

５月零售銷售數字等。



本周四（２３日）ＳＷＩＦＴ將公布全球支付佔比數字。這數字值得期待的原因，是因為俄

羅斯要求所有「不友好」國家當購買其天然氣時必須要以盧布支付。這一改動會否使歐元在

ＳＷＩＦＴ的佔比中大幅下降？這點實在值得關注。



最後要留意聯儲局。聯儲局剛於上周議息會上才加了７５基點息率。現市場又再關注聯儲局

於７月份議息會會否再加另一次７５基點息率。至於本周三，聯儲局主席鮑威爾將會出席國會銀

行委員會的聽證會。屆時不排除他將會給予市場更多未來貨幣政策啟示。由於自上周聯儲局宣布

大幅加息後，美股已受到不少壓力，鮑威爾如何看這情況相信大家也會關注。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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