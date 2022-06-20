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即市新聞

20/06/2022 10:50

《每周華語－黃溢華》美企面對預期通脹一升再升

　　《每周華語》汽油及食品價急升，加工資的壓力必然上升。美國企業面對多重成本壓力，交
功課給股東非一件易事。事實上，即使無出現「衰退」，維持競爭力亦十分之困難。不少行業已
被全球疫情打擊極為嚴重，復甦更見不易了。面對下半年的息率上升壓力，由「ＱＥ」╱負息走
往「高息」，美國房產巿及企業融資必有持續壓力。
　
　　１９７０年╱１９９５年，美聯儲局面對不斷上升的通脹，息率上升到１０多２０厘水平。
當時債券甚受歡迎，買企業債券甚而「Ｊｕｎｋ　Ｂｏｎｄ」的回報甚為驚人。當年的「
Ｊｕｎｋ　Ｂｏｎｄ」巿場、「Ｊｕｎｋ　Ｂｏｎｄ　Ｋｉｎｇ」年會成為大眾積極參與的大場
面。當然，極為高息的「Ｊｕｎｋ　Ｂｏｎｄ」巿場最終倒閉告終。太高息使當年的美國大中小
企業吃不消。通脹不斷累積上揚，不只因為１９７０年代油價跳升，工資上調及又是地緣不穩都
是因素之一。有趣的是，貨幣學派１９７０年╱１９９０年成為主流，因而控制貨幣「流通」亦
間接衍生加息的合理政策。「ＰＶ＝ＭＴ」的基成概念，主導央行。企業融資成本上升，最終加
價。壓低物價上升非易事，而壓低工資（合約！）亦更難。經濟有周期，走入衰退，自然之事。
　
　　通脹成因甚多，通縮比通脹更為嚇人。近兩、三年，通脹上升有別於１９７０年╱１９９５
年的２５年。不錯，油價也升，但今次食品價也上揚，同時供應鏈、全球化惡化及倒退，衍生成
本上升甚急，那麼加息「有」效嗎？！供應鏈「非」主流經濟模型之因素之一。金融╱息率╱貨
幣供應須要考慮，但美企業生產跟不上，產品付運也有困難且成本近兩年跳升，相信「加息」再
大力度也不可能推動供應鏈正常。因而美國企業也好，美聯儲局也好，面對加息的「有效性╱局
限性」！
　
　　１９８０年代，當年聯儲局主席Ｐａｕｌ　Ｖｏｌｃｋｅｒ愛「Ｃｉｇａｒ」，有人分析他
老人家多開會時食「Ｃｉｇａｒ」，加息力度更大。真的嗎？Ｐａｕｌ　Ｖｏｌｃｋｅｒ以加息
為主打，最終美國通脹回下，自然美企業先面對通脹、衰退，息率回下。２００１╱２００８年
，美息率「９．１１」之後，息率急速下調。２００８╱２０１０年，「ＱＥ」任印，零息率甚
而央行以「負」息率出招。１９７０╱２０００年的３０年：見高通脹；２０００╱２０２２年
見通縮壓力，極低息。全球面對通縮，今又面對「另類」通脹！以「ＰＶ＝ＭＴ」╱「加息」仍
有效嗎？因為農產品價格上升，付運價狂升，成本急升，衍生物價升，加息可能作用有限。當然
，「ＱＥ」１０多年，不見通脹，今有通脹，美企業的產品可加價，不一定是「壞事」。二戰之
後，日本首見通縮，如果美中等大國見通縮，後果比通脹更為可怕。
　
　　ＪＰ　Ｍｏｒｇａｎ的ＣＥＯ不久前已表明美國面對潛在巨大的困難，目前地緣仍不穩。即
使有好消息，今年下半年仍有很大的考驗，全球疫情依然多變，不肯定性仍大。全球經濟、產品
╱物流運輸面對太大的挑戰，加息亦不可能改變這方面成本已急升的事實。
　
　　Ｃａｍｐｂｅｌｌ等食品╱食物企業面對多重打擊，成本升，加價乃自然的事情。食物原材
料價格上揚，付運貴，不加價也要加價了。另方面，美汽油價已升至５美元╱ｇａｌｌｏｎ，乃
新高。工資加了，但個人可消費的都用在車子之上。加息快，美房產價早已上升太多，今可能回
下。美巿壓力大不足為奇了。
　
　　通脹率乃「數字」。成因卻可大不同了。美企全球經營困難日多，資金成本一再上升，如果
不幸年底前多加兩厘╱３厘息，相信美企只好壓成本╱加價了。３０年前「Ｐａｕｌ　
Ｖｏｌｃｋｅｒ」的加息?招！今天不一定收預期效果呢。
　
　　畢菲特今年的午餐聚會又一次創下新高價。美國企業文化「大不同」、百花齊放。很多年前
的Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ企業，採用「Ｏｐｅｎ　Ｏｆｆｉｃｅ」：不分高低職位，無房間、可互
相直接交流；工作更有「家」的感覺。今時今日，Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ由債券資訊提供商成為全
球性企業。今天仍無上巿，而創辦人「Ｂｌｏｏｍｂｅｒｙ」自己乃債券交易員：當然深明息率
「大」周期的本質與衝擊。《資深市場人士　黃溢華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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