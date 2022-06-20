《每周華語－黃溢華》美企面對預期通脹一升再升

《每周華語》汽油及食品價急升，加工資的壓力必然上升。美國企業面對多重成本壓力，交

功課給股東非一件易事。事實上，即使無出現「衰退」，維持競爭力亦十分之困難。不少行業已

被全球疫情打擊極為嚴重，復甦更見不易了。面對下半年的息率上升壓力，由「ＱＥ」╱負息走

往「高息」，美國房產巿及企業融資必有持續壓力。



１９７０年╱１９９５年，美聯儲局面對不斷上升的通脹，息率上升到１０多２０厘水平。

當時債券甚受歡迎，買企業債券甚而「Ｊｕｎｋ Ｂｏｎｄ」的回報甚為驚人。當年的「

Ｊｕｎｋ Ｂｏｎｄ」巿場、「Ｊｕｎｋ Ｂｏｎｄ Ｋｉｎｇ」年會成為大眾積極參與的大場

面。當然，極為高息的「Ｊｕｎｋ Ｂｏｎｄ」巿場最終倒閉告終。太高息使當年的美國大中小

企業吃不消。通脹不斷累積上揚，不只因為１９７０年代油價跳升，工資上調及又是地緣不穩都

是因素之一。有趣的是，貨幣學派１９７０年╱１９９０年成為主流，因而控制貨幣「流通」亦

間接衍生加息的合理政策。「ＰＶ＝ＭＴ」的基成概念，主導央行。企業融資成本上升，最終加

價。壓低物價上升非易事，而壓低工資（合約！）亦更難。經濟有周期，走入衰退，自然之事。



通脹成因甚多，通縮比通脹更為嚇人。近兩、三年，通脹上升有別於１９７０年╱１９９５

年的２５年。不錯，油價也升，但今次食品價也上揚，同時供應鏈、全球化惡化及倒退，衍生成

本上升甚急，那麼加息「有」效嗎？！供應鏈「非」主流經濟模型之因素之一。金融╱息率╱貨

幣供應須要考慮，但美企業生產跟不上，產品付運也有困難且成本近兩年跳升，相信「加息」再

大力度也不可能推動供應鏈正常。因而美國企業也好，美聯儲局也好，面對加息的「有效性╱局

限性」！



１９８０年代，當年聯儲局主席Ｐａｕｌ Ｖｏｌｃｋｅｒ愛「Ｃｉｇａｒ」，有人分析他

老人家多開會時食「Ｃｉｇａｒ」，加息力度更大。真的嗎？Ｐａｕｌ Ｖｏｌｃｋｅｒ以加息

為主打，最終美國通脹回下，自然美企業先面對通脹、衰退，息率回下。２００１╱２００８年

，美息率「９．１１」之後，息率急速下調。２００８╱２０１０年，「ＱＥ」任印，零息率甚

而央行以「負」息率出招。１９７０╱２０００年的３０年：見高通脹；２０００╱２０２２年

見通縮壓力，極低息。全球面對通縮，今又面對「另類」通脹！以「ＰＶ＝ＭＴ」╱「加息」仍

有效嗎？因為農產品價格上升，付運價狂升，成本急升，衍生物價升，加息可能作用有限。當然

，「ＱＥ」１０多年，不見通脹，今有通脹，美企業的產品可加價，不一定是「壞事」。二戰之

後，日本首見通縮，如果美中等大國見通縮，後果比通脹更為可怕。



ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ的ＣＥＯ不久前已表明美國面對潛在巨大的困難，目前地緣仍不穩。即

使有好消息，今年下半年仍有很大的考驗，全球疫情依然多變，不肯定性仍大。全球經濟、產品

╱物流運輸面對太大的挑戰，加息亦不可能改變這方面成本已急升的事實。



Ｃａｍｐｂｅｌｌ等食品╱食物企業面對多重打擊，成本升，加價乃自然的事情。食物原材

料價格上揚，付運貴，不加價也要加價了。另方面，美汽油價已升至５美元╱ｇａｌｌｏｎ，乃

新高。工資加了，但個人可消費的都用在車子之上。加息快，美房產價早已上升太多，今可能回

下。美巿壓力大不足為奇了。



通脹率乃「數字」。成因卻可大不同了。美企全球經營困難日多，資金成本一再上升，如果

不幸年底前多加兩厘╱３厘息，相信美企只好壓成本╱加價了。３０年前「Ｐａｕｌ

Ｖｏｌｃｋｅｒ」的加息?招！今天不一定收預期效果呢。



畢菲特今年的午餐聚會又一次創下新高價。美國企業文化「大不同」、百花齊放。很多年前

的Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ企業，採用「Ｏｐｅｎ Ｏｆｆｉｃｅ」：不分高低職位，無房間、可互

相直接交流；工作更有「家」的感覺。今時今日，Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ由債券資訊提供商成為全

球性企業。今天仍無上巿，而創辦人「Ｂｌｏｏｍｂｅｒｙ」自己乃債券交易員：當然深明息率

「大」周期的本質與衝擊。《資深市場人士 黃溢華》



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