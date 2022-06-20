《飛常談－鄧飛》俄國信息戰？

《飛常談》６月中，美國著名智庫蘭德公司（ＲＡＮＤ）發表了一份研究報告，名為《俄國

在社交媒體上所作的信息誤導（Ｒｕｓｓｉａｎ Ｍｉｓｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

Ｅｆｆｏｒｔｓ ｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｍｅｄｉａ）》。這份報告的內容非常翔實，先是界定

到底甚麼是信息誤導行動，然後在闡述俄國進行信息誤導行動的理論和實踐，再以俄國在烏克蘭

進行的信息誤導行動作為個案研究，最後綜合總結出俄國信息誤導行動的一些規律，以及未來作

有效應對的建議等等。畢竟蘭德公司是世界知名、歷史悠久的美國軍方智庫機構，整份研究報告

可以說做得有板有眼，有研究方法，有「可靠」信息來源（儘管在報告註釋中略去了姓名和身分

），閱讀起來可以說饒有趣味，對於了解現在媒體正吹噓的所謂「認知作戰」、「信息作戰」之

類神乎其技的花哨名詞，有相當不錯的參考價值。



＊寫在俄烏戰爭爆發前，規模難與目前對比＊



但是，這份研究報告至少有兩項令人心涼無癮的不足之處：第一，這份報告其實是２０１９

年１０月至１１月撰寫的，也就是說，遠在今年俄烏戰爭爆發之前！因此，這份報告對於現在正

進行的俄烏戰爭之信息作戰、認知作戰，沒有任何內容觸及。研究報告主要集中在２０１４年克

里米亞危機之後，俄國對烏克蘭尤其東部兩個省份所進行的信息誤導行動。這幾年的信息作戰行

動，其規模是無法與今天兩國處於戰爭狀態下的信息作戰相比較的。



第二，更為讓人沮喪的是，這份研究報告一而再、再而三地聲明，對於俄國這些針對烏克蘭

的信息誤導行動，到底有多大的實際效果，實在無法明確評估！到底有多少烏克蘭人真的因為俄

國的信息誤導行動，而受到洗腦，從而作出利於俄國、不利烏克蘭的個人行動？報告聲明無法予

以確定！



這是一個非常重要的結論，所謂的信息作戰、認知作戰、信息誤導行動等等，別說今天存在

，其實早在第一次世界大戰就廣泛存在（如果不算上古代戰爭的話）。現代傳播學的一個重要的

淵源，就是研究一站以來的官方戰爭宣傳之手段和效果，包括對敵宣傳和對己方和友邦國民的宣

傳。諸如哈洛德。拉斯維爾Ｈａｒｏｌｄ Ｌａｓｓｗｅｌｌ等早起傳播學的學者，都是以研究

戰爭宣傳而聞名。一百多年前的第一次世界大戰戰爭宣傳，已經很難確定其實際效果；一百多年

之後的所謂「信息作戰」、「認知作戰」，儘管好像換了個比「戰爭宣傳」更花哨、更學術味道

對名詞，但實際上仍然無法解決這個實效評估的大難題！說句難聽的，無論叫做「戰爭宣傳」也

好，叫做「信息作戰」、「認知作戰」也罷，其對觀眾所能產生多大的影響效果，真是「講個信

字」－－－－－－你信有效，它就有效。



唯一能夠在客觀上比較明確可以肯定的，就是這些「戰爭宣傳╱認知作戰╱信息作戰」所運

用的手段。從這份蘭德公司的報告來看，俄羅斯針對烏克蘭的宣傳手段包括：從傳統媒體方面，

主要依靠兩類俄國電台廣播發放信息給烏克蘭民眾。一類電台主要針對中老年尤其女性的烏克蘭

聽眾，內容主要是訴諸在前蘇聯治下的生活懷舊感，同時抱怨今天烏克蘭種種社會生活狀況的弊

端，從而挑起一種以古（前蘇聯時代）非今的抱怨情緒；一類電台則針對烏克蘭年輕一代，內容

則是以時尚但充滿頹廢糜爛的音樂、色情甚至毒品介紹為主，從而腐蝕烏克蘭年輕人，這一招還

真的非常缺德。



從網上社交媒體方面，則廣泛開立各種烏克蘭語和烏克蘭境內俄語方言的群組，不光是

ｆａｃｅｂｏｏｋ，更重要是ｗｈａｔｓａｐｐ之內常用ａｐｐ群組。至於如何吸引烏克蘭人加

入這些群組之內，這就是俄國信息作戰主管部門厲害之處（報告沒有明言哪個部門，只是說應該

是由俄國情報部門掌控著）！傳統上，烏克蘭軍隊和俄國軍隊是經常一起受訓和演練的，軍官培

訓也是交換進行。因此，俄國成立了不少類似兩國軍人之家、退役軍人群組之類的群組，打著軍

人聯誼的性質，平常只是用作康樂活動、軍人退休生活指南、軍人福利等信息交流，然後暗中「

插入宣傳廣告」，把各種俄國官方軍方希望傳播給烏克蘭人的政治信息，漸次放入群組內，潛移

默化、滴水穿石，盡洗烏克蘭軍人腦。另外，又成立一堆軍人家屬群組，把同樣的操作從軍人圈

子，擴大到平民圈子。



報告還介紹了俄國其他的宣傳手段，這裏就不一一介紹了。然而，筆者還是要強調本文開頭

所講的：就是這些令人眩目的宣傳手段，實際上有多大的洗腦效果，真的無法加以科學評估和確

定。俄國信息作戰部門的工作其實並不難做，因為根本沒有合理評估效果的ＫＰＩ！



＊宣傳手段，效果難評估＊



正如這份研究報告所提到的，烏克蘭政府和軍方的反制手段非常簡單、直接和粗暴，就是強

行刪掉這些群組！干擾俄國電台廣播！也就說，烏克蘭官方都懶得跟俄國官方宣傳進行你來我往

的辯論了。



從此引申聯想一下，終於理解以美國為首的西方國家，為甚麼拼命刪除來自中國的各種「說

好中國故事」的推特、ｙｏｕｔｕｂｅ和ＦＢ帳號了。

《全國港澳研究會理事，香港將軍澳香島中學校長及香港教育工作者聯會副主席 鄧飛》



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