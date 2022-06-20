《容我世說－張翠容》世界上最危險的人？阿桑奇被送美受審後遺症

《容我世說》曾轟動全球的阿桑奇案，纏繞多年後，日前英國法院終於簽署法令，這位維基

解密創始人將被引渡到美國受審，而他所面臨的控罪包括多項間諜刑事行為，最高刑罰為１７５

年。阿桑奇支持者和眾多新聞組織立刻群起攻之。最令人擔憂的是，「五眼聯盟」中的英美澳三

國如何合力打擊不利他們的新聞自由，即使在自由世界，真相也得要在強權面前卻步。



在國際新聞界中，大家都明白，如果指控不是來自美國，英國都不會這樣狠下判令，澳洲也

不會對擁有澳洲國藉的國民阿桑奇置之不理。看看前澳洲總理莫里森在任時怎樣就此案表態，他

說：「任何在海外的澳洲人如果陷入法律麻煩中，那麼他們便得去面對當地的司法系統。」他還

說，澳洲不會因阿桑奇的名氣而提供任何特殊對待。



可是，澳洲政府於年前才為９名在印尼被抓的澳洲藉毒販奔波營救，怎麼一位為真相被控的

國民不比毒販來得更值得國家保護，就只是因為阿桑奇是美國要懲罰的人？不過，阿里森也受到

不少選民懲罰，在早前大選不向他投下一票而令其下台。



阿桑奇對美國而言是心頭刺，必須不惜一切手段除之而後快。去年阿桑奇案的主要控方證人

Ｓｉｇｕｒｄｕｒ Ｔｈｏｒｄａｒｓｏｎ，爆出他原來偽造供詞誣衊阿桑奇。他原本是維基解

密一名義工，受到美國有關方面的利誘，轉作污點證人。另一方面，美國則同時攻擊阿桑奇個人

品格和形象作為主要策略，欲轉移大眾的視線。



Ｔｈｏｒｄａｒｓｏｎ接受一份冰島雙周刊《Ｓｔｕｎｄｉｎ》訪問，承認他只是維基解密

的義務工作者，但他受美方拘捕時，講成是阿桑奇的密切戰友，受他唆擺行事，並揭露所謂《維

基解密》的背後陰謀，全是子虛烏有，只因當時他受美方威迫，偽造證供，以換取不被美方起訴

的條件。



這位污點證人的訪問甚具爆炸性，詳情可參考去年６月２６日《Ｓｔｕｎｄｉｎ》的報道，

當中還涉及美方如何誤導冰島官員以取得他們的合作。至於Ｔｈｏｒｄａｒｓｏｎ為甚麼在此刻

挺身而出，現在仍是一個謎。原本這足以令阿桑奇案失去立案的基礎，英國法院暫緩引渡令，但

最終還是敵不過美國的壓力而發出引渡判決。



如果新聞工作者的天職就是調查和揭露與公眾利益相關的故事，那麼，阿桑奇的貢獻頗多，

因他把真相揭露，讓我們驚覺戰爭的謊言和黑暗，或許可對戰爭發動者收阻嚇之效，實在是功德

無量。他有能力取得美國機密檔案，令當權者的不當行為暴露於陽光之下，而我們對此亦有知情

的權利。



最重要的是，阿桑奇所取得的全是真憑實據的原材料，讓大眾辨別，不涉及假新聞和偽造資

訊，以圖為政治服務。要知道，阿桑奇是位生於冰島的澳洲人，受美國起訴後，一直匿藏於駐倫

敦的厄瓜多爾大使館，可是，美國仍可拿著「美國國家安全」這把尚方寶劍，全球追殺阿桑奇，

從奧巴馬、特朗普到拜登，都不放過他。



正如美國學者喬姆斯基所說，當美國政府正式向阿桑奇進行起訴，並下全球追殺令，其實已

對新聞自由發出了一個非常危險的信號，就是美國正試圖實現連專制政權都只能夢寐以求的事情

：決定全球新聞工作者甚麼可以寫和甚麼不能寫。不僅僅是阿桑奇，所有吹哨者和新聞業本身，

如果要與美國當權者為敵，那管你是哪一個國籍，都會遭到同樣審判。



阿桑奇為了逃避美國追殺，他至今顏容衰老，健康惡化，這麼多年來，國際人權組織、新聞

工作組織和聯合國人權委員會等等，紛紛簽名聲援，但美國完全沒有理會。美國雖有第一憲法修

正案保障宗教丶言論丶新聞和集會自由，但當他們認為有敵對勢力威脅國家安全，這個修正案便

管不著了。



美政府用間諜罪和國安理由來指控阿桑奇這位非美國公民，務必要把他引渡到美，置他於死

地不可。在美國，大部分主流媒體都認為美國政府做法危及新聞自由，高呼撤銷對阿桑奇的指控

，可惜最後還是敗下來。阿桑奇因握有真相被全球各軍政界視為世上最危險的人物，人民卻視他

為黑客羅賓漢，他令世界進入解密時代２﹒０。那麼，他的命運將會如何？非常值得大家的關注

。《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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