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20/06/2022 08:11

《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平強調打贏反腐攻堅戰持久戰

　　《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　

《中國證券報》

「６１８」火熱，照亮中國消費新底色
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期各地促進消費、投資的政策相繼落地，為經濟穩定增長注入新動力。截至６月１８日，京東
今年「６１８」期間累計下單金額逾３７９３億元人民幣，再創新高；拼多多「６１８」期間多
品類消費復甦，家電、日化產品銷售額均同比翻倍。

投放更多中長期貸款，金融機構發力馳援基建
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
多位專家日前在接受採訪時表示，政策性開發性銀行、國有大型商業銀行、股份制銀行等金融機
構進一步發揮自身資源優勢，投放更多中長期限貸款，共同從資金端支持全面加強基礎設施建設
，助力穩住經濟大盤。

中國國新加快打造國資運營升級版
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國資國企改革正在縱深推進。截至目前，中國國新已累計向央企投入資金超過７０００億元人民
幣，初步構建起國有資本跨企流動、形態轉換、提高效率的重要平台，不斷推動國有資本優化布
局，促進國有資本保值增值。


《上海證券報》

習近平：全面打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局１７日下午就一體推進不敢腐、不能腐、不想腐進行第四十次集體學習。中共中
央總書記習近平在主持學習時強調，要加深對新形勢下黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的認識，全面
打贏反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰。

工信部正研究出台新一輪超常規穩增長政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
針對制造業上下游利潤嚴重分化帶來的相關風險，工信部將研究出台超常規的穩增長政策，具體
內容包括供給側結構性改革、拉動消費需求、加大技術改造投資等。

中辦發布《領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理規定》
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，中共中央辦公廳發布《領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理規定》，要求加強對
領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理，是全面從嚴治黨、從嚴管理監督幹部的重要舉措



《證券時報》

習近平：全面打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局１７日下午就一體推進不敢腐、不能腐、不想腐進行第四十次集體學習。中共中
央總書記習近平在主持學習時強調，要加深對新形勢下黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的認識，全面
打贏反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰。

多層次資本市場釋放澎湃動力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
從服務實體經濟、防控金融風險，到多層次資本市場體系日益健全、註冊制改革落地；從股債融
資規模創曆史新高，到擁有超過２億投資者的全球第二大證券市場，中國資本市場吸引了國內外
越來越多投資者的目光。

Ａ股「逆風」彰顯韌性
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上周，國際金融市場主要股市劇烈波動，匯市債市聯動，令投資者信心受到打擊。而與之形成鮮
明反差的是，受一系列積極因素提振，Ａ股各大股指延續了前期反彈走勢，以成長股為主的創業
板指數全周上漲了４％左右。（ｌｃ）

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