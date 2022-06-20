【聚焦人幣】人幣中間價貶１９７點子止步兩連揚，報６﹒７１２０

《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１２０，
較上個交易日跌１９７點子，止步兩連揚，上個交易日報６﹒６９２３。
日本央行上周五（１７日）維持負利率不變後，日圓兌美元大幅下跌２％。美元反彈周線漲
０﹒４８％，美匯指數紐約時段觸及１０５﹒０９，尾盤報１０４﹒６５，漲０﹒９８％。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７１２０ ＋１９７﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０４０３ －１７９﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９６０１ －８７０﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５５１ ＋２５﹒００
１英鎊╱人民幣 ８﹒２０１４ －６０６﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６６２３ －４８７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２４１８ －１１９﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８３１５ －６３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９１９６ －３０﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１５９１ －７７﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５５８ －１６﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒４７４７ －２４８１﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３８６０ －５３﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒３４００ －５﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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