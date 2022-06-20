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20/06/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價貶１９７點子止步兩連揚，報６﹒７１２０

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１２０，
較上個交易日跌１９７點子，止步兩連揚，上個交易日報６﹒６９２３。
　　日本央行上周五（１７日）維持負利率不變後，日圓兌美元大幅下跌２％。美元反彈周線漲
０﹒４８％，美匯指數紐約時段觸及１０５﹒０９，尾盤報１０４﹒６５，漲０﹒９８％。
　　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７１２０　　＋１９７﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０４０３　　－１７９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９６０１　　－８７０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５５１　　　＋２５﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２０１４　　－６０６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６６２３　　－４８７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２４１８　　－１１９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８３１５　　　－６３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９１９６　　　－３０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１５９１　　　－７７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５５８　　　－１６﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒４７４７　－２４８１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３８６０　　　－５３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒３４００　　　　－５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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