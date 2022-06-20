【樓市鬆綁】溫州推新樓策：首套房首付２０％，購房補貼０﹒６％

《經濟通通訊社２０日專訊》溫州住建局再發布１５項支持合理購房需求的政策，包括降低

首套、二套商貸首付比例；首次在市區買房給予購房款０﹒６％的消費補助；提高公積金貸款額

度和降低首付比例；利用房票加速拆遷安置等。

對首次購買普通商品住房或二手住房申請商業貸款的，執行最低首付比例２０％的規定，並

享受首次貸款利率優惠。購買第二套住房的商業性貸款，最低首付款比例為３０％。對名下在溫

州市無住房但有已結清住房貸款記錄的，或名下在溫州市擁有１套住房但無住房貸款記錄的，或

名下在溫州市擁有１套住房但住房貸款已結清的，購買普通住房執行首套首貸優惠政策。

同時，個人首次購買市區新建普通商品住房、存量住房，在取得房屋不動產證後，給予購房

款０﹒６％的消費補助。

在公積金支持方面，提高貸款額度，購買首套房的，最高貸款額度單人繳存的提高１５萬元

，雙人繳存的提高３０萬元。降低首付比例，首套自住住房最低首付款比例由３０％調降至

２０％；已擁有一套自住住房，第二套自住住房最低首付款比例由５０％降至４０％。對三孩家

庭的住房公積金貸款，最高貸款額度上浮５０％。

業內人士分析認為，溫州出台的樓市措施力度較大。分析指，對購房款０﹒６％的消費補助

，意味著溫州市區的房子去化比較慢，需要吸引購買人群到市區買房。

溫州樓市自２０２１年８月以來跟隨全國樓市大勢下行，當地商品房銷售面積累計同比當月

轉負。隨後市場供需雙雙下行。數據顯示，今年前５月，溫州全市商品住宅累計供應

１７０﹒０１萬平方米，同比降４８﹒７％；銷售面積為１６１﹒４萬平方米，同比降

６０﹒８％。（ｄｗ）



