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即市新聞

20/06/2022 09:01

【樓市鬆綁】溫州推新樓策：首套房首付２０％，購房補貼０﹒６％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》溫州住建局再發布１５項支持合理購房需求的政策，包括降低
首套、二套商貸首付比例；首次在市區買房給予購房款０﹒６％的消費補助；提高公積金貸款額
度和降低首付比例；利用房票加速拆遷安置等。
　　對首次購買普通商品住房或二手住房申請商業貸款的，執行最低首付比例２０％的規定，並
享受首次貸款利率優惠。購買第二套住房的商業性貸款，最低首付款比例為３０％。對名下在溫
州市無住房但有已結清住房貸款記錄的，或名下在溫州市擁有１套住房但無住房貸款記錄的，或
名下在溫州市擁有１套住房但住房貸款已結清的，購買普通住房執行首套首貸優惠政策。
　　同時，個人首次購買市區新建普通商品住房、存量住房，在取得房屋不動產證後，給予購房
款０﹒６％的消費補助。
　　在公積金支持方面，提高貸款額度，購買首套房的，最高貸款額度單人繳存的提高１５萬元
，雙人繳存的提高３０萬元。降低首付比例，首套自住住房最低首付款比例由３０％調降至
２０％；已擁有一套自住住房，第二套自住住房最低首付款比例由５０％降至４０％。對三孩家
庭的住房公積金貸款，最高貸款額度上浮５０％。
　　業內人士分析認為，溫州出台的樓市措施力度較大。分析指，對購房款０﹒６％的消費補助
，意味著溫州市區的房子去化比較慢，需要吸引購買人群到市區買房。
　　溫州樓市自２０２１年８月以來跟隨全國樓市大勢下行，當地商品房銷售面積累計同比當月
轉負。隨後市場供需雙雙下行。數據顯示，今年前５月，溫州全市商品住宅累計供應
１７０﹒０１萬平方米，同比降４８﹒７％；銷售面積為１６１﹒４萬平方米，同比降
６０﹒８％。（ｄｗ）
　

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