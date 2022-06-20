【人行操作】人行續１００億逆回購利率持平，完全對沖到期量

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行連續４７日進行百億元逆回購操作，今日開展１００

億元（人民幣．下同）逆回購操作，中標利率持平為２﹒１％。

今日有１００億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

公開市場本周有５００億元７天期逆回購到期。周一至周五各有１００億到期。

人行今早最新公布，６月份１年期、５年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均維持不變。

（ｃａ）



