【俄烏開戰】５月中國從烏克蘭進口玉米同比挫九成，買美國貨略增

《經濟通通訊社２０日專訊》烏克蘭是全球市場的主要穀物生產國和出口國，在俄羅斯２月

底侵烏後，其糧食出口被切斷，導致中國從烏克蘭獲得的玉米因而銳減。海關今日發布的數據顯

示，５月從烏克蘭進口１２﹒６７噸玉米，較一年前的１２６萬噸大降近九成。數據還顯示，中

國５月從美國進口１９０萬噸玉米，比一年前的１８９萬噸略增。

中國是世界上最大的玉米進口國，且一直從其他產地尋求替代的進口玉米，包括允許來自緬

甸的貨物，並為巴西的船貨掃清道路，但替代供應的數量還不多。今年１－５月，美國玉米船貨

到貨６３７萬噸，去年同期為６６７萬噸。同期來自烏克蘭的玉米數量為４８２萬噸，比去年同

期的４９９萬噸減少。



＊５月自美國進口大豆大增，因巴西大豆價格高企＊



大豆方面，海關數據顯示，中國５月自巴西的大豆進口量７７９萬噸，低於上年同期的

９２３萬噸；從美國進口大豆１７３萬噸，比去年同期的２４﹒４萬噸大幅增加。在巴西大豆出

口的旺季，中國買家卻轉向美國大豆以便獲得更好的利潤，因為惡劣的天氣推高了巴西大豆價格

。中國目前有充足的大豆供應，５月到貨量有９６７萬噸，６月份的到貨量預計接近９００萬噸

，導致豆粕庫存高企。（ｗｌ）

