【ＦＯＣＵＳ】美元走強＋需求衝擊，大宗商品周期或變

【ＦＯＣＵＳ】「眼看他樓塌了」，原來不止連跌１２天的比特幣。在高通脹中如魚得水的

能源股，突然淪為標指墊底板塊；原油、天然氣價格雙雙閃崩；「銅博士」跌至近一年低位；對

經濟增長同樣敏感的鐵礦石放量暴挫……一旦流動性及需求同時失去支撐，資源類大宗商品周期

改

變恐將至。



＊能源股轉跌，油銅鐵礦石齊齊挫＊



風水輪流轉。相比ＭＡＭＡＡ（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｍｅｔａ、

Ａｐｐｌｅ、Ａｍａｚｏｎ）年初至今齊回吐

２６％至５１％不等，上周五（１７日）終於輪到一路牛氣衝天的能源股，整體跌幅逾半成墊底

標指５００。

其中，石油巨頭埃克森美孚挫５﹒８％，股神畢菲特愛股雪佛龍及西方石油，同分別跌４﹒６％

、２％。

進入周一（２０日），上個交易日閃崩的布油期貨徘徊１１３美元的四周低位，美國天然氣

期貨價

格續跌３％。被視作經濟晴雨表的銅，在倫敦金屬交易所的價格跌至去年１０月以來最低；對增

長

同樣敏感的鐵礦石，在大商所的主力合約跌停；其他黑色系商品如焦煤、焦炭、螺?亦集體重

挫。

何解資源類大宗商品似突然失寵？聯儲向美國國會最新提交的半年度報告，誓言「無條件

（ｕｎｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ）」恢復價格穩定料是最大原因。利率期貨現時定價７月再加息

７５點的概率高逾

９８％，高盛美國金融狀況指數（ＦＣＩ）同時顯示，收緊程度已達逾十年最高。



＊中美消費信心低迷，歐洲瀕衰退＊



貨幣寬鬆周期退潮，令高槓桿的加密貨幣首當其衝爆煲，而聯儲鷹派加息推高美元，亦或

令這波商品牛市見頂。歷史數據顯示，２００１年至２００８年間，伴隨美元貶值約２５％，大

宗商品價格

飆升了三倍；隨著美元指數過去一年升了逾１３％，大宗商品價格料正開啟回調大幕。

另一不可忽視的因素是需求衝擊，因過往大宗商品走強通常伴隨中國高增長，而現時市場

對中國今年ＧＤＰ增長預測共識不到５％，大幅低於２００８年近１３％水平。此從美國密歇根

大學５月消

費者信心指數錄近１１年新低，以及中國消費者信心挫至１９９２年以來最低亦可見一斑。

至於能源危機壓頂的歐洲，面對俄羅斯近日故意削減對其天然氣供應，德國已開始考慮強

制限制能源消耗，並呼籲企業和民眾應盡可能節省能源，當地房東組織甚至建議修改法律，將

確保出租公寓溫度不低於２０攝氏度調低至１８或１９度。若參考歐洲２００８年至２００９年

衰退期間，天

然氣消費量整體下跌約５﹒６％，如今再一次走在衰退邊緣，需求破壞隨時更甚。

