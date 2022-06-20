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20/06/2022 13:15

【ＦＯＣＵＳ】美元走強＋需求衝擊，大宗商品周期或變

　　【ＦＯＣＵＳ】「眼看他樓塌了」，原來不止連跌１２天的比特幣。在高通脹中如魚得水的
能源股，突然淪為標指墊底板塊；原油、天然氣價格雙雙閃崩；「銅博士」跌至近一年低位；對
經濟增長同樣敏感的鐵礦石放量暴挫……一旦流動性及需求同時失去支撐，資源類大宗商品周期

變恐將至。
　
＊能源股轉跌，油銅鐵礦石齊齊挫＊
　
　　風水輪流轉。相比ＭＡＭＡＡ（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｍｅｔａ、
Ａｐｐｌｅ、Ａｍａｚｏｎ）年初至今齊回吐
２６％至５１％不等，上周五（１７日）終於輪到一路牛氣衝天的能源股，整體跌幅逾半成墊底
標指５００。
其中，石油巨頭埃克森美孚挫５﹒８％，股神畢菲特愛股雪佛龍及西方石油，同分別跌４﹒６％
、２％。
　　進入周一（２０日），上個交易日閃崩的布油期貨徘徊１１３美元的四周低位，美國天然氣
期貨價
格續跌３％。被視作經濟晴雨表的銅，在倫敦金屬交易所的價格跌至去年１０月以來最低；對增

同樣敏感的鐵礦石，在大商所的主力合約跌停；其他黑色系商品如焦煤、焦炭、螺?亦集體重
挫。
　　何解資源類大宗商品似突然失寵？聯儲向美國國會最新提交的半年度報告，誓言「無條件
（ｕｎｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ）」恢復價格穩定料是最大原因。利率期貨現時定價７月再加息
７５點的概率高逾
９８％，高盛美國金融狀況指數（ＦＣＩ）同時顯示，收緊程度已達逾十年最高。
　
＊中美消費信心低迷，歐洲瀕衰退＊
　
　　貨幣寬鬆周期退潮，令高槓桿的加密貨幣首當其衝爆煲，而聯儲鷹派加息推高美元，亦或
令這波商品牛市見頂。歷史數據顯示，２００１年至２００８年間，伴隨美元貶值約２５％，大
宗商品價格
飆升了三倍；隨著美元指數過去一年升了逾１３％，大宗商品價格料正開啟回調大幕。
　　另一不可忽視的因素是需求衝擊，因過往大宗商品走強通常伴隨中國高增長，而現時市場
對中國今年ＧＤＰ增長預測共識不到５％，大幅低於２００８年近１３％水平。此從美國密歇根
大學５月消
費者信心指數錄近１１年新低，以及中國消費者信心挫至１９９２年以來最低亦可見一斑。
　　至於能源危機壓頂的歐洲，面對俄羅斯近日故意削減對其天然氣供應，德國已開始考慮強
制限制能源消耗，並呼籲企業和民眾應盡可能節省能源，當地房東組織甚至建議修改法律，將
確保出租公寓溫度不低於２０攝氏度調低至１８或１９度。若參考歐洲２００８年至２００９年
衰退期間，天
然氣消費量整體下跌約５﹒６％，如今再一次走在衰退邊緣，需求破壞隨時更甚。

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