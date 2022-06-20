【大國博弈】外交部發表４萬字長文，駁斥美國對華２１點認知謬誤

《經濟通通訊社２０日專訊》中國外交部１９日發表《美國對華認知中的謬誤和事實真相》

全文長達４萬字，駁斥２１點對華謬誤。文章引言提到，美國國務卿布林肯在亞洲協會發表對華

政策演講，通過精心包裝的語言渲染中國威脅，干涉中國內政，抹黑中國內外政策，試圖發起對

華全面遏制打壓，「讓我們用事實和數據說話，將美國對華政策的欺騙性、虛偽性和危害性昭示

於天下」。

文章駁斥對華謬誤，包括「中國對國際秩序構成最嚴峻長期挑戰，正在破壞國際秩序。美國

將捍衛國際法、協議、原則和機構以維護世界和平與安全，保護個人和國家的權利」。外交部引

用事例反駁，強調事實真相是「美國口口聲聲講的國際秩序，實際上是服務美國自身利益、維護

美國霸權地位的秩序。美國是世界秩序的最大亂源」。

對於布林肯聲稱美國不尋求衝突或一場新冷戰，及不尋求阻止中國發展經濟，文章指，實際

情況是，美國政府動用國家力量無端打壓和制裁華為；長期在台灣、涉疆、涉藏、涉港等涉及中

國核心利益問題上粗暴干涉中國內政，明裏暗裏縱容支持分裂活動，破壞中國安全穩定。美國抱

持冷戰思維，拉攏他國拼湊「小圈子」，強化「五眼聯盟」、兜售「四邊機制」、拼湊美英澳三

邊安全夥伴關係，針對中國的企圖明顯。

文章又批評美國推動北約介入亞太事務，邀請日本、南韓、澳洲等亞太盟友參加北約馬德里

峰會，企圖建立「亞太版北約」，嚴重威脅亞太地區安全穩定。

文章指，當前中美關係正處於重要的十字路口，美方應放棄以冷戰零和思維看待中美關係，

把「四不一無意」，即不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係

反對中國、不支持台獨及無意與中國發生衝突的表態落到實處。（ｃａ）

