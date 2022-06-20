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即市新聞

20/06/2022 11:10

《融天納地－溫天納》中小企穩定最為關鍵

　　《融天納地》內地中小企業為市場經濟的主體，屬穩就業市場主體。不過，中小型企業復甦
明顯落後於大型企業，目前仍處於收縮階段。觀察下游需求端，５月份大型、中型、小型企業的
ＰＭＩ新訂單指數分別為５０﹒７％、４８﹒３％、４２﹒７％，中小型企業新訂單指數依舊處
於收縮狀態，下游需求影響企業生產經營預期。故此，改善中小企業的低景氣，將會是穩就業的
重要工具。在未來政策鋪墊上，後續緩解企業融資壓力、財政減稅退費、提高穩崗補貼等紓困政
策一步步推進，在某程度上能緩衝企業的經營壓力。在保市場主體的同時，穩住就業崗位。
　
　　筆者估計中央將加碼穩增長政策，協助疫後經濟復甦，減少防疫對實體經濟的影響。如何加
快人流、物流復甦極為重要，始終變異病毒株導致內地局部地區疫情反覆，影響早前跨地區人員
流動，以及民航客運量。人員流動受阻，進一步影響了物流暢通，數據顯示經濟活動仍未能恢復
至疫情前。在國策「動態清零」下，地方政府需因地制宜、優化防疫措施，保障人流、物流暢通
基礎，再配合相關政策帶動相關消費、供應鏈等活動。
　
　　穩增長加碼，保市場主體和主動釋放需求屬雙管齊下政策。保市場主體是目前發展的重點，
今年減稅退稅規模創歷史新高，節奏加快、截至６月上旬，減稅退稅進度已超７５％，退稅範圍
擴大，新增批發零售、住宿餐飲等七大行業。與此同時，需求加快釋放，專項債新開工項目明顯
增長，而投向基建比例亦明顯上升。在消費端，中央及地方政府對促消費力度均增加，將持續刺
激內地汽車、家電等大宗消費力度，值得關注。
　
　　不能否認，經歷兩年多疫情的挑戰，宏觀經濟增長趨勢，以及整體經濟信心需要時間去復甦
。整體恢復難度較大，亦存在結構性分化。從細分領域去看，內地工業企業虧損額較為明顯。經
過一輪動能恢復後、企業資產負債增長動能能否持續，需要觀察。故此，進一步的穩經濟及穩就
業政策仍將魚貫而出。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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