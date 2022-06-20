《匯市一周－徐惠芳》觀望鮑威爾出席聽證會，美元整固，外幣稍彈

《匯市一周》展望本周，市場首要關注焦點，是聯儲局態度。主席鮑威爾分別在周三及四

（２２及２３日）出席國會聽證會，以回應議員們的提問。市場相信，鮑威爾將保持上周三

（１５日）議息後的強硬立場，不惜一切遏抑通脹。其他聯儲局官員，包括布拉德、巴爾金、埃

文斯及哈克也會出席公開活動。



歐洲央行行長拉加德周一（２０日）出席歐洲議會的發言，市場預期，她會就歐央行發表的

反分化措施作出闡釋。周五（２４日）公布美國消費者情緒指數，可望反映鮑威爾提及的一個加

息重要理據，需求會否放緩，以致通脹下行。此外，周二（２１日）公布的二手樓銷情將反映交

易放緩，料周五的新屋銷售也會相當疲弱。



美國勞工部上周首次申領失業救濟達２２﹒９萬人，按周減少３０００，預期２１﹒７萬，

前值修訂為２３﹒２萬。商務部５月新屋動工跌１４﹒４％，年率１５４﹒９萬間，預期

１７０﹒１萬。美國總統拜登表示，美國經濟並非無可避免將陷入衰退。



全球多國央行展現了應付高通脹的決心，美聯儲出乎市場預期加息７５個基點，美匯指數一

度在創２００２年１２月初以來新高１０５﹒８０後大幅回落，累計波動近２４０點。上周上漲

逾０﹒１１％至１０４﹒３０。



美國勞工部上周首次申領失業救濟達２２﹒９萬人，按周減少３０００，預期２１﹒７萬，

前值修訂為２３﹒２萬。商務部５月新屋動工跌１４﹒４％，年率１５４﹒９萬間，預期

１７０﹒１萬。美國總統拜登表示，美國經濟並非無可避免將陷入衰退。美匯指數周一亞市，現

時在１０４﹒５５水平整固，趨勢往上，下方支持１０３﹒８５、１０３﹒２５。



瑞士央行意外加息５０個基點。市場預計，瑞士有望在今年內終結實施多年的負利率政策。

美元兌瑞郎自５月中旬以來高位１﹒００４９回落，目前累計跌近２﹒４％至０﹒９６３８。美

元兌瑞郎周一亞市，在０﹒９６６５水平整固，趨勢往下，上方阻力０﹒９７１０、

０﹒９７８０。



英國央行則中規中矩，一如預期加息２５個基點。央行料，未來幾個月ＣＰＩ通脹將超過

９％，預期１０月通脹率略高於１１％，但面對疲弱的經濟前景，英國央行顯然不敢輕易大幅加

息。英鎊上周微跌０﹒０５％至１﹒２３０２，一度創２０２０年３月下旬以來新低至

１﹒１９３２。英鎊周一亞市，在１﹒２２３０水平整固，上方阻力１﹒２２８０、

１﹒２３４５。



美元兌日圓升０﹒２２％至１３４﹒６９９，一度創１９９８年１０月上旬以來新高至

１３５﹒５８５。日本央行成為唯一繼續捍衛超寬鬆貨幣政策的主要經濟體，美元兌日圓或升至

１３７。美元兌日圓周一亞市，現時在１３４﹒７７水平整固，下方支持１３４﹒２５、

１３３﹒８５、１３３﹒２５。



市場擔心，歐洲央行的貨幣政策行動可能會以不同的方式，影響歐元區的１９個國家，一些

國家的債券收益率將大幅上升，與經濟基本面脫節。歐洲央行將對到期債務進行再投資，以幫助

負債較多的成員國，並將設計一種新的工具來阻止不一致性。歐元區公布，５月核心ＣＰＩ月率

終值０﹒７％；年率終值４﹒４％；５月ＣＰＩ月率終值０﹒８％；年率終值８﹒１％。歐元周

一亞市，在１﹒０５２０水平整固，趨勢往下，上方阻力１﹒０５８０、１﹒０６４０。《國泰

君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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