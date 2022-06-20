《師傅教路－黃瑋傑》威勝把握新型電力系統重構，布局新能源賽道

《師傅教路》威勝控股（０３３９３）定位為能源計量及能效管理專家，其業務主要分為三

個分部：（１）電智能計量解決方案分部；（２）通信及流體智能計量解決方案分部；（３）智

能配用電系統及解決方案分部。



＊中標８億人幣國家電網合約，提供一站式電能計量解決方案＊



電智能計量解決方案業務專注於智能電表的研發、生產、銷售與提供能效管理整體解決方案

，產品主要包括單相電能表和三相電能表等智能計量設備，主要客戶分為海內外電網客戶和非電

網客戶。電網客戶包括國家電網、南方電網以及６０多家地方電力公司。非電網客戶包括大型公

建、石油石化、交通運輸、機械製造、冶金、化工等大型用能單位及居民使用者。電網業務方面

，受益於產品技術條件的變更，電力現貨交易改革的不斷推進，以及新能源發電及國產化替代的

發展趨勢，電網行業的產品需求有望繼續穩步提升，高端產品的需求亦有望持續得到釋放。今年

以來，集團已奪得國家電網集中招標累計價值約８﹒０５億元人民幣的合約。

非電網市場方面，得益於集團新產品不斷上市以及往非電網市場銷售的轉型，集團已從單純

的電表產品銷售轉為提供一站式電能計量收費解決方案。今年集團將著力五大發電集團業務開發

，在風電光伏等新能源、傳統火電、水電等領域逐步實現關口電表的國產化替代。同時亦將繼續

主攻工商業園區、公寓及商業綜合體整體解決方案，機場、高鐵站的路燈計量等政府投資，高校

宿舍、教室及醫院節能方案。



＊提供低碳高效物聯網解決方案，支援源網荷儲一體化應用＊



通信及流體智能計量解決方案業務主要專注於以物聯網技術重塑電、水、氣、熱等能源管理

方式，擁有從底層的芯片設計、數據感知和數據採集、路由組網，到確保數據高速傳輸和穩定連

接的通信組網技術，提供能源互聯網全鏈條解決方案，以及為使用者提供數據管理等數字化解決

方案的能力。集團將繼續致力服務數字電網、數智化城市建設、布局能源物聯網的應用系統、物

聯網芯片和智能裝置等核心技術和產品，圍繞能源流和信息流，為客戶提供從數據感知、通信組

網到數據管理的低碳、高效的物聯網解決方案。

智能配用電系統及解決方案業務專注於智能配用電產品及其解決方案，以及新能源、儲能、

綠色出行的產品及解決方案。業務圍繞能源清潔化、電網智能化、交通電動化及儲能產業化四個

主要方向發展，形成不同規模、不同場景和範圍的源、網、荷、儲一體化應用，為碳達峰碳中和

提供先進的技術和產品支持。客戶主要分為三大類：電網公司客戶、重大行業客戶（包括地鐵、

軌道交通、醫院、數據中心等）和新能源行業客戶（包括五大發電集團以及其他新能源投資商）

。今年集團將緊抓新型電力系統重構機遇，布局新能源接入電網、直流開關、自動化等業務發展

新賽道。建議買入價２﹒６元，目標２﹒９元，止蝕位２﹒４５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》

（筆者沒有持有上述股票）



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