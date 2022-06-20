《投資筆記－黃子燊》環球市場中為何中港目前已進適合配置時機？

《投資筆記》從資產配置角度出發，我們早前已經提及，由於滯脹風險較高，目前並非配置

股權類資產的好時機，理應對其進行低配。但即使是低配，只要不是對有關資產類別「零曝險」

（Ｚｅｒｏ ｅｘｐｏｓｕｒｅ），仍需要將注碼下注於部分市場。如以區域劃分，我們認為中

港市場（以ＭＳＣＩ 中國指數作為代表）已進入了可以作中長線配置的時機，為甚麼呢？



＊滯脹風險疊加縮表，外圍市場並非合適配置時機＊



如將環球市場簡單劃分為中港和外圍市場，我們認為現在最主要的特點是兩者「基本面背馳

」，意思是中港和外圍（尤其是歐美主要經濟體），基本面走勢正好相反。如我們曾多次提及，

目前外圍市場面對最大的問題，是其滯脹風險較高。正如我們上期所言，外圍市場目前主要是面

對的是三種可能情景：



（ｉ）滯脹情景，即通脹不受控，同時經濟陷入衰退，這情景下會股債雙殺；（ｉｉ）衰退

情景，即由於聯儲局持續加息壓抑需求，壘加其他供應面因素有所緩解，通脹最後受控，但由於

加息過猛，經濟最後還是衰退；（ｉｉｉ）軟著陸情景，即一方面通脹受控，而另一方面經濟仍

能溫和增長，沒有跌入衰退的區間。



在上述三種情景中，出現（ｉ）或（ｉｉ）的機率相對高，而出現（ｉｉｉ）的機率相對低

，為甚麼呢？原因是在今年３月底時，２年相對１０年的孳息曲線已經出現了倒掛，而據以往經

驗，孳息曲線倒掛後平均一年美國便會發生衰退，即如按歷史平均來做預期的話，２０２３年３

月底便會是出現經濟衰退的時刻。然而，由於目前高通脹的原因，衰退來臨的時間應會較歷史平

均為早（因高通脹除了會增加企業營運成本、減低企業利潤，並減低消費意欲外，更會加快加息

步伐），若如是，則衰退大概率會在２０２３年第一季前發生。在這前提下，接下來外圍經濟（

尤其是美國）在中期內出現衰退已是機率不低的事件，主要不確定性只是看這衰退是在通脹不受

控的情況下發生（滯脹），還是在通脹受控的情況下發生（一般周期性衰退）而已。再加上在上

述因素以外，聯儲局目前正在縮表，會為資產價格帶來「估值壓縮」，在這情況下，外圍市場，

尤其是歐美股市的股權資產，現在無疑並非處於適合配置的時機。



＊三個原因，中港股市目前屬合適配置時機＊



而中港這邊，情況則有所不同，我們認為中港市場已進入了適合作中長線配置的時機。主要

由於（ｉ）中港經濟先於外圍回落，在目前外圍經濟轉弱的情況下，中港經濟反有觸底回升跡象

；（ｉｉ）導致中港市場走弱的風險因素已接近完全釋放，向前展望再跌風險有限；（ｉｉｉ）

中港估值低殘，且價值化傾向限制了其跌幅；綜合以上數點，我們認為中港股票市場下行風險可

控，在「經濟及政策正常化」下具有「估值修復」的空間，認為目前正是配置時機，以下將分述

之。

就（ｉ），中港經濟先於外圍回落，在目前外圍經濟轉弱的情況下，中港經濟反有觸底回升

跡象，我們可看到中港經濟先於國外發達經濟體，自２０２１年中已率先轉弱，背後原因主要是

由於國內政府自去年開始，對各行各業均推行新的監管政策，進行整頓，僱用人數不少的科網、

教育行業固然首當其衝，而國內房地產亦不能幸免，民營房企紛紛爆雷－－一方面，房地產產業

鏈十分長，不只是上游鋼鐵玻璃水泥、下游裝修家電等均與其相關，房地產所引伸的財富效應反

應亦十分驚人，中國家庭的主要資產均是放在房地產處，房地產市道不景氣，居民亦會減少消費

，這亦是去年年中開始中國經濟開始轉弱的其中一個原因。

而到今年，由於新冠疫情關係，令到部分地方需實施封控，經濟因而進一步轉弱。如看經濟

數據，今年４月的經濟數據更是自２０２０年底以來最差。然而，我們看到中國經濟困境反轉的

跡象，在４月的政治局會議，其明確表示要加大經濟托底的力度，穩就業以至促進平台經濟的發

展，對應在５月裏，我們看到中國政府積極行動以支持經濟－－包括總理李克強所說的新舉措５

月能用盡用，能出盡出、召開１０萬官員參與會穩經濟、下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ）、多

地接續放寬房地產調控政策等。而內房的銷售數據亦有見底的跡象。種種跡象表明，由於政府出

台政策支持經濟，加上行業監管政策短期內預料不會再收緊，中國經濟有機會最壞時間已過，接

下來可能會逐步向好。

就（ｉｉ），導致中港市場走弱的風險因素已接近完全釋放，向前展望再跌風險有限－－中

港市場自去年２月以來先於環球市場下跌，而我們相信其風險因素已接近完全釋放。相較於以

ＭＳＣＩ環球指數（ＭＳＣＩ ＡＣ Ｗｏｒｌｄ）作代表的環球指數於今年１月才見頂，高點

起計才跌了２２﹒９％；代表中港市場的ＭＳＣＩ中國指數於去年２月已經見頂，由高點跌至今

年３月低點已跌了５４﹒３％，個別板塊如恒生科技指數更從高位跌了６８％。究其原因，主要

是由上文第一點所說的，中國經濟轉弱及去年開始監管政策收緊所導致；另外在資金面上，早前

外資對中港市場失去信心，及年初擔心中國被捲入俄烏衝突，亦是令中港市場受壓的因素，資金

面上的拋售，亦令中港市場今年三月出現了由恐慌賣壓導致的低位。然而，我們判斷導致中港市

場下跌的風險因素已接近完全釋放－－中國經濟的基本面及政策方面，固然像上文所說，正向著

對市場有利的方向發展；而在資金面方面，由於中港市場的流動性及信心危機已於３月出現，當

時除了有著名賣方指出中國科網股是「不具投資價值」（ｕｎｉｎｖｅｓｔａｂｌｅ）外，亦有

著名買方機構投資者清倉應對，明星股如騰訊更出現兩日跌１６％，ＭＳＣＩ中國指數亦出現３

日跌１６﹒３％的情況，故此需要出清的籌碼或貨源相信已經差不多出清，故此不論從基本面還

是資金面，相信中港市場的風險因素已接近完全釋放，向前展望再跌風險相對有限。

就（ｉｉｉ）中港市場估值低殘，且價值化傾向限制了其跌幅，並減低了市場整體對利率的

敏感度－－以估值去計算，中港市場目前估值明顯十分低殘，執筆之時，ＭＳＣＩ中國指數預期

市盈率為１２﹒１４倍，低於５年平均約１個標準差；恒生指數市賬率為０﹒８５倍，低於５年

平均２個標準差，更低於金融風暴及金融海嘯時期；低殘的估值除了代表悲觀預期已被充分反映

外，更令其對加息的敏感度相對更低，一定程度避免了於目前加息周期被「殺估值」的風險。

另一方面，中港市場的資產亦出現了「價值化」的現象，即由於國內政策轉變，不少行業投

資邏輯由以往「成長導向」轉為現在「價值導向」－－以科網板塊為例，以往其投資邏輯是看重

其增長，因此資本支出愈高愈好，因這代表其市佔會擴大，將來商業模式成熟並變現時利潤更高

；但由於國內「共同富裕」及「阻止資本無序擴張」的政策，行業增長前景不再，其投資邏輯變

成由於增長前景轉弱，行業不再增加資本支出（不再燒錢），餘下的盈利可以回饋股東。這便是

所謂中港市場「價值化」的表現。在這情況下，由於投資邏輯的轉變，中港市場對加息的敏感度

亦降低了－－事實上，根據經典投資時鐘理論，「滯脹期」中，「防禦性價值」

（Ｄｅｆｅｎｓｉｖｅ Ｖａｌｕｅ）風格是股權資產中表現最好的板塊。



＊結論＊



故此，綜合而言，我們認為雖然環球市場面對較高的滯脹風險（筆者自３月以來已多次重申

），而股權資產在此環境下，理應被低配，然而，在股權類資產中，如以地域劃分，由於上述種

種原因，我們認為中港市場目前具有作出配置的價值了。

《晉裕環球資產管理投資組合經理 黃子燊》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

