《ＥＴＦ動向－凌子敬》區塊鏈技術顛覆科技發展

《ＥＴＦ動向》大家最近有否在咖啡店買咖啡的經驗呢？過往買咖啡時大家可能只可以從包

裝上了解咖啡的來源及產地，但現時有一些咖啡上的包裝有一個小小的二維碼，只需要掃描一下

你就可以了解制造這杯咖啡的咖啡豆的詳細資料，包括咖啡樹的種植日期、收割時間、咖啡豆運

輸的路程、於貯藏倉的溫度、抵達咖啡店的時間等資料都可以一目了然，整個過程變得更透明以

增加食物安全，而這個過程是有賴於運用了「區塊鏈」（Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ）的技術。

「區塊鏈」這個名詞看似熟悉，又看似陌生，究竟區塊鏈到底是什麼呢？區塊鏈

（Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ）是由兩個名詞「區塊」及「鏈」組成，而「區塊」的組成是由雜湊值

（Ｈａｓｈ Ｄａｔａ，又稱哈希值）、資料（Ｄａｔａ）以及前雜湊值（ｐｒｅｖｉｏｕｓ

Ｈａｓｈ Ｄａｔａ）組成。大家可以想像雜湊值為一條鎖匙，而這條鎖匙是以密碼學的複雜數

學程式組成，資料則可以為文件、影像、影片等，而這些資料會成為編碼儲存在區塊上，再結合

之前的雜湊值成為一條新的鎖匙，而這些區塊會以「鏈」的形式連接下一個「區塊」，成為一條

「區塊鏈」。

由於每一個區塊與每一個區塊之間都是以雜湊值連接起來，如果這一條鏈的長度是足夠的話

，要更改早期的資料便要同時更改後期所有的雜湊，令竄改者非常難去更改中間的資料，而一條

區塊鏈並不會只是儲存在一部電腦（稱之為節點）中，而是儲存於整個可以到達的網絡，如果有

新的資料加入的話，這個新的資料會同步於網絡的節點中，因此，駭客要竄改一個資料的話，除

了要更改之前的舊區塊以外，亦需要同時竄改一半或以上於節點儲存的區塊，變得更難更改資料

。因此，區塊鏈應用的最大好處是安全、資料難以被竄改、更高的透明度以及可以提高效率等。

我們認為區塊鏈技術應用將會是一種顛覆人類科技的重要技術之一。

世界上第一次真正應用區塊鏈技術是於２００８年比特幣的應用，時至今日，全球一共有超

過３８００種加密貨幣。雖然加密貨幣為現時區塊鏈技術主要應用之一，但除了以上咖啡豆食物

安全的例子外，全球現在大力應用區塊鏈技術的行業包括銀行金融業、物流業、房地產買賣、醫

療行業等，而跟據Ｔｈｅ ｉｎｓｉｇｈｔ Ｐａｒｔｎｅｒｓ的資料，２０２０年全球只有約

０﹒５％的人口（約４０００萬）正在使用區塊鏈技術，而到２０３０年，全球將會有８０％的

人口會以某種方式參與區塊鏈技術，而現時世界各地政府包括中國、美國、日本、歐洲都積極發

展區塊鏈技術，可見現時區塊鏈技術發展依然是非常初步。

要投資相關公司，由於區塊鏈技術相對上是初步發展，我們認為投資相關個別股票的波動度

會較傳統行業更高，對於一般投資者希望將相關版塊放入組合，但又難以自我選股的話，投資者

可以考慮運用主動型ＥＴＦ投資相關版塊，主動型ＥＴＦ一般由經驗豐富的投資研究團隊選股，

在高速發展的區塊鏈行業中可以更靈活於區塊鏈相關公司中選股，協助投資者填補科技組合中的

拼圖。

《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁 凌子敬》



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