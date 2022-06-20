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即市新聞

20/06/2022 11:18

《ＥＴＦ速遞－黃麗幗》基金抄底中國股市，科技股折讓大

　　《ＥＴＦ速遞》內地監管困擾科技股多時，近期政策看似鬆綁，加上一系列刺激經濟政策，
科網股迎來一波大反彈。不過美國消費物價指數衝上４０年新高，聯儲局上周三（１５日）宣布
加息０﹒７５厘，７月或再加０﹒５厘至０﹒７５厘。雖然市場反映正面，惟港股翌日先升後跌
，科技股陰霾是否揮之不去？

＊中國谷經濟措施不斷＊

　　中國今年的經濟增長目標為５﹒５％，雖然有分析指當局的疫情防控措施嚴謹，削弱經濟的
復甦步伐，惟５月中國ＰＭＩ優於市場預期，國家總理李克強表明支持平台經濟，並振興房產及
基建，降低車輛購置稅等多項刺激措施谷經濟。副總理劉鶴更表明，企業家是最重要的創新主體
，研究支持平台經濟發展具體措施，鼓勵平台企業參與國家重大科技創新項目，以開放促競爭，
以競爭促創新。同時正考慮推動及鼓勵一些科技巨企，向中國政府上繳１％的股權，令中國政府
可通過持有少量股權參與公司營運，確保其方針符合國家政策。對科技股而言，無疑是一大喜訊

　　近期市傳內地監管機構將結束對滴滴出行的網絡安全調查，並解除其對新增用戶的禁令及擬
允許其應用程式重新上架。另外今年第二批共６０個遊戲版號再獲准批，加上上海解封的消息，
為結束對互網網企業的監管審查揭開序幕，美團（０３６９０）、京東（０９６１８）及阿里巴
巴（０９９８８）具疫情復甦的概念股隨即起動。

＊美股步入熊市，港股或較波動＊

　　聯儲局的加息步伐，無疑對市場造成壓力，特別是神經敏感，經常跟升不跟跌的港股以言。
目前「恐慌指數」僅處於３０的水平，不過自６月低位以來已升近一倍，美國經濟出現衰退與否
，信貸風險仍然可控，熊市來臨亦是正常經濟周期，投資者或需捱過短痛。
　　至於上證指數自４月底以來升近１４％，大幅跑贏同時期美股及亞太地區各指數。近期追蹤
一隻ＭＳＣＩ中國指數的基金，單日更錄得２﹒７億美元吸納。隨著「二十大」臨近，不少基金
公司把握關鍵時機，紛紛抄底。目前在本港上市的中國股票估值吸引，特別是中國互聯網公司較
美國互聯網公司更有約三成的折讓。預計短線港股亦會較為波動，今年以來恒指持續受制於
２５０天線，屢攻不破，惟展望第三季將會迎來契機。《日興資產管理ＥＴＦ業務發展總監　黃
麗幗》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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