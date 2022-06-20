《陶冬天下－陶冬》美聯儲激進加息，歐央行匆忙回防

《陶冬天下》四大央行在上周攪得風險資產市場天昏地暗的，股市、債市和油市齊齊下挫。

美國聯儲宣布加息７５點，祭出了１９９４年以來沒有動用過的超大武器，美股走出２０２０年

疫情熔斷後最大的單周跌幅，富時全球指數暴挫５﹒６％。港Ａ股出現了一波獨立行情。美債走

勢相對好一些，在ＦＯＭＣ會議前１０年期國債利率一度接近３﹒５％，但是會後反而輾轉回落

，資金認為靴子落地。不過，高收益公司債市場就遭受重擊，資金大量流出。



上周的另一個意外是，瑞士央行突然宣布加息５０點，凸顯油價飆升所帶來的連鎖反應。英

國央行加息２５點，在市場預期之中。日本央行決定不加息，不改變收益率曲線管理模式，但是

日本國債遭到強力沽空。日本與其他發達國家之間利差拉寬，日圓再創新低。俄羅斯大幅削減向

歐洲的天然氣出口，歐洲天然氣價格在高位之上再暴漲了７０％。市場擔心需求衰退，加上俄羅

斯宣布增產，石油價格就大幅下滑。美元指數略微走軟，黃金價格稍漲。



美國聯儲公開市場委員會決定加息７５點，偏離了本世紀以來聯儲的每次２５點的傳統，也

偏離了上次會議所設定的５０點基準，這是１９９３年以來第一次加息７５點。在周五提交給國

會的貨幣政策報告中，聯儲承諾「無條件地」地尋求物價穩定，顯示聯儲在政策立場上發生了重

要改變，如今那怕以犧牲增長和就業為代價，也要遏制通脹。市場在對新的貨幣政策立場重新定

價。



當然，鮑威爾也試圖安撫市場，他在記者會上指出，「預計加息７５點的舉措不會成為常態

」。不過會後公布的ＦＯＭＣ成員的利率預期（俗稱點陣圖），就指引２０２２年會加息到

３﹒５％，潛在路徑可能是７月７５點，９月５０點以及１１、１２月會議上各再加２５點，最

快２３年Ｑ１結束加息，２０２４年預計進入減息周期。比起上一份的點陣圖，聯儲的利率政策

立場嚴厲了許多，旗幟鮮明地推進前置性激進加息。



利率期貨市場的最新價格看，市場預期今年剩餘的ＦＯＭＣ四次會議上會再加息八碼，多數

時間加５０點，其中一次加７５點，１２月會議就加２５點，明年再加兩次各２５點，然後停止

加息，符合筆者在本欄目一直講的「猛而短」模式。聯儲已經於６月１日啟動縮表，其中性預測

為縮表持續到２０２５年年中，共縮表２﹒５萬億美元相當於加息５６點。



鮑威爾在記者會上，對軟著陸在語境上顯得不那麼自信了，更強調不惜代價將通貨膨脹壓回

到２％的政策目標。這次會議的訊息是，「不惜代價整治通脹」。但是，如此做法的代價是經濟

與市場可能受到重擊，金融時報最近對美國經濟學家的調查顯示，６８％的受訪者認為美國經濟

明年進入衰退。今年聯儲拼通脹，也許明年就要保經濟了。



筆者的擔心是通貨膨脹未能調下來，經濟增長卻被摧毀了。美國出現滯漲的機會已經明顯上

升，其烈度可能不及上世紀七十年代的「至暗時代」，但是由於需要同時應對物價和就業兩個政

策目標，治理難度和時間長度都可能不同於我們這一代人熟悉的場景。



歐洲央行幾天前宣布７月啟動加息程式，並出乎意料地暗示未來可能有大碼加息，市場大嘩

。德國十年期國債利率飆升到１﹒６６％，這是２０１２年１月以來的最高點，今年４月時候還

是－０﹒３％，德國利率的攀升之快，比美債還猛烈。



歐元區ＣＰＩ通脹五月份升到８﹒１％，這是歐元區１９９９年成立以來最高的，逼迫歐洲

央行不得不採取更激進的方式來抑制物價。筆者現在預計ＥＣＢ７月加息２５點，９月５０點，

今年剩下兩次也個加息２５點。毋庸諱言，歐洲的投資和消費熱情，都無法與美國的情況相比，

但是加息幅度就有得一拼。過度加息和能源危機，可能成為歐洲經濟今年陷入衰退的奪命雙劍。



另外，當年的南歐重債國在過去幾年多數並沒有作出結構性的調整，僅僅依靠歐洲央行ＱＥ

所產生的低利率環境，維持著財政可持續性和市場的平穩。ＥＣＢ作出政策改變後，意大利、西

班牙、希臘國債受到拋售，利率暴漲。意大利十年期國債利率一度升到４﹒１％，與德國同期利

率之間的利差，擴大到了接近２００點。



４％的國債利率在歐洲被認為是死亡線，超出此水平，發債成本就太高了，攤分到十年中所

支付的利息就是龐大的數字，可能影響到主權評級。義大利債近來被大量沽空，持有國債的銀行

股票也慘遭拋售，這些成為歐洲的新的不確定因素。



面對陡生的市場風險，歐洲央行上周召開了特別緊急會議，緊急處理南歐重債國債券被拋售

所帶來的融資成本問題。會後宣布啟動特別行動計劃，計劃細節上在制定中，應該是將原本不打

算再投資的到期國債所得，重新投入到受到拋售的債券上。ＥＣＢ退出ＱＥ的話音剛落，就不得

不找辦法繼續ＱＥ了，凸顯出貨幣當局貨幣環境正常化的道路艱難曲折，也許根本走不遠。



上周另外兩位主角是瑞士央行和日本央行，兩家央行在２４小時裏先後開會，不過作出了截

然相反的政策決定。瑞士國家銀行決定調高政策利率５０點，這是１５年來瑞士首次加息，事先

也沒有聲張，令市場大感意外，我也感到很大的意外。筆者現在預計９月再加息５０點，１２月

再加息２５點。



瑞士５月份ＣＰＩ為２﹒９％，比起歐元區的８﹒１％，並不算高。為甚麼瑞士央行急於加

息呢？因為石油價格，因為進口通脹。瑞士的能源幾乎完全依賴進口，俄烏衝突令能源價格暴漲

，並有蔓延到經濟其他領域的風險。央行主動出擊，通過加息來縮小與歐債的利差，進而穩定瑞

士法郎匯率，通過匯率堅挺來抗禦部分進口能源所帶來的國內物價壓力。



瑞士央行自從２０１７年開始，就在官方檔中強調瑞士法郎被過高估值了，並通過減息和市

場干預來尋求匯率貶值。但是這次會議後的聲明中，瑞郎過高估值的字眼消失了，瑞士不再試圖

通過壓低匯率來提振出口，而是試圖拉高匯率來減輕進口能源在國內的成本，央行要主動出擊，

控制進口通脹的蔓延。



日本銀行接著也開會，不過決定維持利率不變，維持ＱＱＥ（ｑｕａｌｉｔａｔｉｖｅ

ｑｕａｎｔｉｔｉｖｅ ｅａｓｉｎｇ）政策不變，繼續在債券市場干預價格來保持收益率曲線

不變。日本銀行的邏輯是，本國通脹水平並不高，剛剛觸碰到政策目標，消費和投資信心也不強

，所以要通過維持超低利率來支持投資，通過低匯率來刺激出口。日本和瑞士的通脹水準差不多

，同樣面臨油價糧價大漲的局面，同樣是出口拉動型經濟，開出的政策處方卻是南轅北轍的。瑞

士加息戰通脹，日本貶值幫出口。發達國家所有央行都在苦尋出路的漩渦中。



日本作為製造業大國，對匯率一直有強烈的執著。不過，其實日本經濟在過去二十年發生了

很大的變化，大量生產線移到了海外，所以日圓貶值對日本製造業企業的盈利幫助沒有過去那麼

大了。儘管如此，日本銀行還是很在意日圓匯率，這次趁著俄烏衝突和聯儲加息的混亂，偷襲匯

率得手。



但是日本銀行的這個政策是不是可持續呢？市場認為不是，市場覺得日本和其他發達國家之

間的利率差愈拉愈大，最終日本銀行也要被迫加息。上周曾經出現了三次巨量做空日本國債，甚

至觸發了熔斷機制，最終被ＢｏＪ的無限量購買所消弭。其實，匯率太低勢必加大能源和糧食的

進口成本，也許會導致未來通脹失控。在這個問題上，日本銀行和瑞士國家銀行的觀點是相反的

。



本周重要數據不多，美國密西根大學消費信心指數預計下調修正到４８﹒５，跌破榮枯線。

市場的看點會放在聯儲主席鮑威爾在國會的半年度聽證會，他對未來利率政策的表述隨時可能成

為市場材料。《陶冬》



＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

