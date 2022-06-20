《缸邊隨筆－石鏡泉》加息與通脹

《缸邊隨筆》筆者經歷過三次大加息（連同今次），都是與通脹有關，這三次加息使筆者感

到，２００８年以前的不少經濟理論可以休矣，以前加息與通脹關係未必可以應用於目前或以後

時期。



筆者經歷的第一次加息，是１９７０年代末，美元與黃金於１９７２年脫勾後，環球美元供

應加大，金價由３５美元一盎斯升越８００美元一盎斯，美通脹亦於７０年代末升上１３％，卡

特總統為求連任，委任了伏爾克（Ｖｏｌｋｅｒ）為美儲局長。伏爾克靠收緊銀根一度將美三月

債息推上２１厘，３０年長債息推上１５厘，高於當時１３％的通脹率（經濟教科書謂，息要高

於通脹率２厘才可有效控通脹）。美高息三個月，美通脹便下，一直至今。



不少人謂是伏爾克大力加息，其實不然，因為卡特在委任伏爾克時，就明言，伏爾克不可大

加息（因為大加息會引發經濟萎縮以至衰退，不利卡特尋求連任）。不過卡特只識種花生（他種

花生出身，叫花生總統），不識銀根緊，息自然升，貨幣是商品一種，貨幣（商品）少了，其價

（息）必升。



１９９８年香港打大鱷，靠的不是鬥買股，而是靠金管局不認銀行間的大額存款單可去金管

局融資，港銀根立時被抽緊，使到銀行不夠儲備，這是犯法的，可以被金管局吊銷銀行牌，銀行

為達到足夠儲備，就高息吸存款，港息立被抽上３００厘，也只是抽高了一星期左右，沽港匯、

港股的逾２７０隻淡鱷被逼平倉勁輸，港府大勝，始有盈富基金（０２８００）。



息是使用他人銀紙的代價、成本，成本高了，借貸便少，銀根的流通量便減，這是個緩慢過

程，息如加不夠３至４厘以上，是起不到推高銀根成本的作用。



減銀根，則是立竿見影，息必急升。打風時，不少的士停駛（銀根緊），仍開工的的士，可

以獅子開大口，如依平常的申請加價機制（加息），要加幾多年車資才可一起表就１００元？



之不過，加息，對一般消費者是有個感性衝擊，抽銀銀，是溫水煮蛙，銀根抽到一定緊後，

亦即溫度加逾５０度時（不用到１００度）隻青蛙便瓜了。



伏爾克抽銀根初期，未太見成效，通脹率仍升，但突然間，美消費者響應政府號召，將信用

卡剪半，寄去白宮，以示齊心減消費、減通脹，為甚麼美消費者會剪卡？信用卡息太高，還不起

，有卡無用，斬手指戒賭（不借貸消費），消費降，通脹便下。



伏爾克的抽銀根，使美債息急升，美債價便下（債券價與債息成反比走向），當時１００元

的美債，市場價只得５８元左右，筆者當時有炒美債，２４萬本，６個月，賺１００萬（當年是

８萬元一層普通的５００呎樓），不過風高浪急，之後又輸回去。



第二次的大加息潮，是１９９４年格蘭斯班的一年內連加七次息，每次四分一厘，兩次半厘

，共加了３﹒５厘。格蘭斯班加息的原因是：要消滅通脹於萌芽狀態，因為他認為ＣＲＢ

Ｉｎｄｅｘ商品價格指數升逾２５０水平是通脹會來之兆，但他是看錯了，因為由１９９３至

１９９５年未見美通脹率升，原因？



在１９８０年中國未開放前，各國的經濟生產，是以國內廠商、工人為主，基本上是個閉環

經濟體系，但中國開放，成為世界工廠時，中國就成為了ｍｏｔｈｅｒ ｏｆ ａｌｌ

ｓｕｐｐｌｙ，商品價升，但中國的生產成本低，抵銷了商品價升所帶來、１９９０年代前經濟

教科書所講的通脹壓力，到２０００年後，商品價雖大升，但中國貨仍把美通脹保持在低水平，

因為中國貨認真平。



格蘭斯班是用加息而不是抽銀根來遏所謂的萌芽通脹，帶來的是股跌經濟衰退，美加息一年

，以港股計，恒指由１９９４年初１２５００水平，跌至１９９５年１月的７０００多點，美經

濟差則失業人多，各州稅入減少，不少公共服務都欠奉。１９９５年初，筆者到訪美首都華盛頓

，被告誡不要單人夜出，免被打劫，華盛頓ＤＣ的收垃圾服務減為每周一次，消防局要減，到火

場時間要加多１０至２０分鐘。部分學校要關閉，失業自然多了人，這種情況估計在今年第三、

四季，在美國會再出現。



２００８年雷曼爆破，伯南克不求正本清源，讓資不抵債的企業倒下，反而是ＱＥ來救殭企

，及加大貨幣供應，以金融業來做經濟火車頭，這是脫實務虛，益使美國人去炒而不去做工，今

時美後生一輩是自動辭職（不是被炒）的大軍，改以炒業為生。不單傳統製造業產品要靠中國，

就連手機製配，部分高科技所需的原料，半製品也要靠中國，當特朗普對華徵重關稅時，其實是

向自己國民生活用品加了價，故美ＣＰＩ於２０２０年起便自低位回升，拜登於今時明白此點，

所以會主動降低對華關稅，今時的美ＣＰＩ，再不是純經濟，而是要沾上政治。



政治，是政府行為，美儲局無能為力，故今時加息是遏不了美通脹，只會使美國金融市場受

壓最多，而這就剛好毀了今時不少美國人（炒友）的飯碗，美儲局能怎做？



今次美儲局除加息外（話會在年底加至３﹒５厘）還會在６月起縮表（即抽緊銀根），每月

抽９５０億美元。



此即用上伏爾克的抽銀根，和格蘭斯班的加息，這會對美經濟和股市帶來甚麼樣的影響，明

天（２１日）續。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

