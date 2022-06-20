【特區新班子】譚耀宗：新政府班子組合多元，冀有團隊精神

《經濟通通訊社２０日專訊》新一屆特區政府問責班子中，政務官所佔比例較上屆少，三名

司長亦非政務官出身。全國人大常委譚耀宗認為背景並非最重要，而是要用人唯才。

譚耀宗表示，「無論是甚麼背景出身，你判斷一下他是否真的做到事、是否真的有擔當有能

力、是否像港澳辦提出五個具有的材料。如果是，你就找他幫忙，我覺得應該是這樣。我覺得這

個組合，他是真的多方面的，曾有人說武官得勢，文官又不被重視，又不是，不是這樣的情況。

」



＊不同意文官不受重視＊



新一屆政府班子中，３人有政黨背景，分別來自民建聯及工聯會。譚耀宗亦在電台節目指，

政黨出身的人經歷過選舉，會較「貼地」，在聆聽及溝通上並無問題，可令問責團隊組合多元化

。他不同意新班子的組成被指「武官得勢、文官不被重視」，認為最重要是問責團隊是否有擔當

及能力，政務官是很好的行政管理人才，中央對他們有信心。

對於部分官員未能過渡新政府，譚耀宗認為，不是每屆新政府都會「原班人馬」，候任特首

李家超亦是「新人」，會找他認為可幫手的人。他期望新班子要有團隊精神，「不要得個噏字」

，否則會令大家感到討厭。（ｈｙ）

