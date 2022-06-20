【國際要聞】德國政府採取措施提高天然氣庫存水平

《經濟通通訊社２０日專訊》德國經濟部長哈貝克表示，隨著過去幾天市場形勢惡化，德國
政府正採取措施提高天然氣庫存水平。
哈貝克在電郵聲明中表示，供應的安全性目前有保證，但形勢嚴峻。天然氣使用必須進一步
下降，而且必須向儲存設施中注入更多天然氣，否則到冬季時供應會變得非常緊張。
他亦表示，德國將減少電力部門和工業的天然氣使用，並推動儲存設施充氣。政府準備好在
必要時採取進一步措施。（ｒｃ）
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