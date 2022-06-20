【外圍經濟】華爾街敲響警鐘，６０╱４０策略或不再奏效

《經濟通通訊社２０日專訊》華爾街的專業人士仍在為６０╱４０投資組合爭論不休，只是

這一次，平衡投資策略的虧損規模甚至令最大的批評者都感到震驚。

受到聯儲局日益鷹派的貨幣政策影響，股票和國債再次下跌，本季度至今為止，將６０％分

配給股票、４０％分配給固定收益的經典投資策略已暴跌約１４％。據《彭博》的數據顯示，這

是一個比２００８年全球金融危機及新冠疫情爆發時期還要糟糕的季度表現。

高盛認為，隨著央行大幅收緊政策，國債作為對沖工具的作用正在消失。相比之下，摩根大

通資產管理公司等公司則認為，如今處於多年來高位的收益率將有助於債券在下一次崩盤中保持

收益。

過去１０年，養老基金等機構的投資信念是，債券將可靠地保持穩定的收入，以抵消任何市

場低迷時期的股市損失。這一投資信念在過去大部分時間內也起到了作用，６０╱４０策略在過

去１５年中只有兩年失效。但在今年，通脹已成為一個難以對沖的巨大風險，債券和股票雙雙受

到衝擊。

不過，好消息是，據《彭博》對經濟師所做的調查顯示，今年第四季度消費者價格指數增速

預計將放緩至６﹒５％左右，到明年中將放緩至３﹒５％。

有分析指，隨著經濟衰退機率上升，未來收益率有下降空間。雖然這對股票等風險資產來說

遠不是好消息，但主權債務可以在下一次衰退時幫助緩衝投資組合。另一種觀點則認為，隨著聯

儲局官員肩負收緊金融環境的使命，１０年期國債收益率將升至４％甚至更高的可能性繼續增大

，這表明美國國債持有者可能會承受更多痛苦。（ｒｃ）

