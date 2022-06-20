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即市新聞

20/06/2022 16:13

【外圍經濟】罷工與通脹雙重夾擊，英國困境與１９７０年代相似

　　《經濟通通訊社２０日專訊》《彭博》報道指，英國本周將面臨通脹飆升、工人罷工及衰退
風險上升的局面，這一系列挫折勾起人們對１９７０年代時的記憶。
　　鐵路罷工活動將分別在６月２１、２３和２５日進行，合共３天，將令英國全國的鐵路出行
陷入混亂，或會導致最少一半的列車停運。
　　將於周三公布的英國通脹率勢將飆升至４０年新高，商品出廠成本已經以雙位數速度攀升。
上周英國政府確認經濟在截至４月的３個月萎縮，創下新冠疫情封城以來的最弱表現。
　　這種背景愈來愈讓人聯想起１９７０年代，當時也出現了罷工、高通脹和能源短缺。隨著
１９７６年國際貨幣基金組織出手救助公共財政，這場困局達到高潮，在１９７９年戴卓爾夫人
上台前不久，「不滿之冬」已導致街頭垃圾堆積如山。
　　英國當前這波困境的最大特點，是薪金上升速度慢於整個經濟的商品和服務成本。不過，英
國運輸部長Ｇｒａｎｔ　Ｓｈａｐｐｓ反對將當前情境與１９７０年代作比較，指現在的失業率
遠低於當時的水平。
　　經濟師預計５月份ＣＰＩ按年升幅為９﹒１％。英倫銀行表示，通脹率將在今年加速至
１１％以上。（ｒｃ）

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