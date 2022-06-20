《經濟通通訊社２０日專訊》據《彭博》報道，在創紀錄的暴跌推動基準收益率遠高於４％
之後，澳洲的主權債券似乎再次吸引買家。上周１０年期國債收益率飆升至４﹒２６％，但收益
率於今天下跌多達１１個基點至４﹒０２％。
分析認為，與其他發達市場相比，澳洲國債收益率處於具有吸引力的溢價水平，而澳洲的通
脹率可能會低於其他國家的高峰。
另外有意見指，現在是觀望時候，因為市場可能會有更大程度的變動。（ｒｃ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
20/06/2022 17:43
【外圍經濟】高於４％的收益率開始吸引買家再次購買澳元債券
《經濟通通訊社２０日專訊》據《彭博》報道，在創紀錄的暴跌推動基準收益率遠高於４％
之後，澳洲的主權債券似乎再次吸引買家。上周１０年期國債收益率飆升至４﹒２６％，但收益
率於今天下跌多達１１個基點至４﹒０２％。
分析認為，與其他發達市場相比，澳洲國債收益率處於具有吸引力的溢價水平，而澳洲的通
脹率可能會低於其他國家的高峰。
另外有意見指，現在是觀望時候，因為市場可能會有更大程度的變動。（ｒｃ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話20/06/2022
騰訊兩天減持新東方在綫共7460萬股 套現7.2億元
|中國故事20/06/2022
《神州經脈》LPR如預期持穩 滬指悶跌深市炙熱 外資轉流出
|專訪20/06/2022
【專訪】陶冬：日圓急貶開啟區域貨幣競貶大門（有片）
|財經熱話20/06/2022
【後市去向】張智威料恒指短期牛皮 精選兩板塊跑贏大市！
|FOCUS20/06/2022
【FOCUS】美元走強+需求衝擊 大宗商品周期或變
|財經熱話20/06/2022
《午市前瞻》專家指恒指或試2萬關 三桶油好消息出盡不宜再撈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰