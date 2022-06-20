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20/06/2022 17:43

【外圍經濟】高於４％的收益率開始吸引買家再次購買澳元債券

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《彭博》報道，在創紀錄的暴跌推動基準收益率遠高於４％
之後，澳洲的主權債券似乎再次吸引買家。上周１０年期國債收益率飆升至４﹒２６％，但收益
率於今天下跌多達１１個基點至４﹒０２％。
　　分析認為，與其他發達市場相比，澳洲國債收益率處於具有吸引力的溢價水平，而澳洲的通
脹率可能會低於其他國家的高峰。
　　另外有意見指，現在是觀望時候，因為市場可能會有更大程度的變動。（ｒｃ）

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