【外圍經濟】高於４％的收益率開始吸引買家再次購買澳元債券

《經濟通通訊社２０日專訊》據《彭博》報道，在創紀錄的暴跌推動基準收益率遠高於４％

之後，澳洲的主權債券似乎再次吸引買家。上周１０年期國債收益率飆升至４﹒２６％，但收益

率於今天下跌多達１１個基點至４﹒０２％。

分析認為，與其他發達市場相比，澳洲國債收益率處於具有吸引力的溢價水平，而澳洲的通

脹率可能會低於其他國家的高峰。

另外有意見指，現在是觀望時候，因為市場可能會有更大程度的變動。（ｒｃ）

