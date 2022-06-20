【企業盈喜】ＹＧＭ貿易（３７５）料全年虧轉賺最多３００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》ＹＧＭ貿易（００３７５）公布，預期截至３月３１日止年度
純利不多於３００萬元，去年度虧損約１１７０萬元。
該集團指，預期溢利主要來自出售作出租用途之香港工業物業的一次性收益；倫敦投資物業
估值收益，以及去年度未動用撥備的回撥。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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