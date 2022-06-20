【企業盈警】能源及能量環球（１１４２）料全年稅前蝕３﹒９億元

《經濟通通訊社２０日專訊》能源及能量環球（０１１４２）公布，預期截至３月３１日止

年度所得稅前虧損約３﹒９３億元，去年度則錄得除所得稅前溢利約５﹒３６億元。

該集團指，錄稅前虧損主因其他無形資產預計減值虧損撥回約３﹒０９億元、勘探和評估資

產預計減值虧損約３﹒０４億元，以及其他無形資產攤銷預計增加至約３﹒８２億元。

該集團預期於本月３０日或之前前公布業績。（ｗｈ）

