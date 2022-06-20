【企業盈警】杭州生活科技（０１６８２）料全年虧損增２﹒１５倍

《經濟通通訊社２０日專訊》杭州生活科技（０１６８２）公布，預期截至３月３１日止年

度虧損約１２３０萬元，比去年度虧損約３９０萬元增加約２﹒１５倍。

該集團指，預計虧損增加主因行政及營運開支增加，以及透過損益按公平值計量之金融資產

之未變現虧損增加。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

