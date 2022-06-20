【企業盈喜】精優藥業（００８５８）料全年純利增２﹒６億元

《經濟通通訊社２０日專訊》精優藥業（００８５８）公布，預期截至３月３１日止年度溢
利增加約２﹒６億元。
該集團指，純利增加主因可換股債券投資的公允價值變動收益增加約１﹒６９億元，屬非現
金項目，而去年度則錄得虧損，該虧損主要由同一項目產生的公平值變動虧損所致。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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