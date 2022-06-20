【企業盈警】ＬＧＦ投資（０３９３８）料全年盈轉虧逾３００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》ＬＧＦ投資控股（０３９３８）公布，預期截至３月３１日止

年度虧損超過３００萬元，而去年度盈利約１５９７萬元。

該集團指，虧損主因應收款導致預期信貸虧損及基金之負收入。

該集團預期於本月２４日公布業績。（ｗｈ）

