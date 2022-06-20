【大行炒Ｄ乜】高盛跟三桶油，看中石化最淡；大摩降創科至１４５

《經濟通通訊社２０日專訊》表列大行最新評級及目標價：



股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價

（元） （元）

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中石化 高盛 ４﹒００→３﹒２０ 中性→賣出 ３﹒５０

（００３８６）

中石油 高盛 ６﹒００→５﹒９０ 維持買入 ３﹒８７

（００８５７）

中海油 高盛 １４﹒３０→１４﹒９０ 維持買入 １０﹒５２

（００８８３）

創科 大摩 １７０﹒００→１４５﹒００ 維持增加比重 ８２﹒９５

（００６６９）

京東 富瑞 維持４４８﹒００ 維持買入 ２６１﹒２０

（０９６１８）

麥格理 維持３７０﹒００ 維持跑贏大市

新東方在綫 招商證券 ６﹒２０→２６﹒７０ 買入→中性 ２５﹒００

（０１７９７）

君實生物 匯證 ６５﹒００→４５﹒００ 買入→持有 ４４﹒８５

（０１８７７）

金風科技 大和 １１﹒４０→１４﹒５０ 持有→跑贏大市 １３﹒２０

（０２２０８）

濰柴動力 大華繼顯 維持１３﹒００ 買入→持有 １２﹒７２

（０２３３８）

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表列較早前部分大行評級及目標價：



股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價

（元） （元）

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港交所 中信證券 ４０７﹒００→４２５﹒００ 增持→買入 ３５６﹒００

（００３８８）

新東方 花旗 １８﹒１０→２５﹒００ 維持買入 １６﹒４６

（０９９０１）

國藥 大摩 維持２１﹒００ 維持增持 １８﹒３６

（０１０９９）

領展 大摩 ７８﹒００→７１﹒００ 增加比重→持平 ６３﹒２０

（００８２３）

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（ｅｒ）

