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20/06/2022 08:31

【大行炒Ｄ乜】高盛跟三桶油，看中石化最淡；大摩降創科至１４５

《經濟通通訊社２０日專訊》表列大行最新評級及目標價：
　
　股份╱編號　　大行╱券商　　　　　目標價變動　　　　　　評級變動　　　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化　　　　高盛　　　　　４﹒００→３﹒２０　　　　中性→賣出　　　３﹒５０　
（００３８６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中石油　　　　高盛　　　　　６﹒００→５﹒９０　　　　維持買入　　　　３﹒８７　
（００８５７）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中海油　　　　高盛　　　　１４﹒３０→１４﹒９０　　　維持買入　　　１０﹒５２　
（００８８３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　創科　　　　　大摩　　　１７０﹒００→１４５﹒００　維持增加比重　　８２﹒９５　
（００６６９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　京東　　　　　富瑞　　　　　維持４４８﹒００　　　　　維持買入　　　２６１﹒２０
（０９６１８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　麥格理　　　　維持３７０﹒００　　　　維持跑贏大市　　　　　　　　
　新東方在綫　　招商證券　　　６﹒２０→２６﹒７０　　　　買入→中性　　２５﹒００　
（０１７９７）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　君實生物　　　　匯證　　　　６５﹒００→４５﹒００　　　買入→持有　　４４﹒８５　
（０１８７７）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　金風科技　　　　大和　　　　１１﹒４０→１４﹒５０　　持有→跑贏大市　１３﹒２０　
（０２２０８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　濰柴動力　　　大華繼顯　　　　　維持１３﹒００　　　　　買入→持有　　１２﹒７２　
（０２３３８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列較早前部分大行評級及目標價：
　
　股份╱編號　　大行╱券商　　　　　目標價變動　　　　　　評級變動　　　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所　　　中信證券　　４０７﹒００→４２５﹒００　　增持→買入　　３５６﹒００
（００３８８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新東方　　　　花旗　　　　１８﹒１０→２５﹒００　　　維持買入　　　１６﹒４６　
（０９９０１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國藥　　　　　大摩　　　　　　維持２１﹒００　　　　　維持增持　　　１８﹒３６　
（０１０９９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　領展　　　　　大摩　　　　７８﹒００→７１﹒００　　增加比重→持平　６３﹒２０　
（００８２３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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