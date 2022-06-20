【大行炒Ｄ乜】高盛跟三桶油，看中石化最淡；大摩降創科至１４５

《經濟通通訊社２０日專訊》表列大行最新評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中石化 高盛 ４﹒００→３﹒２０ 中性→賣出 ３﹒５０
（００３８６）
中石油 高盛 ６﹒００→５﹒９０ 維持買入 ３﹒８７
（００８５７）
中海油 高盛 １４﹒３０→１４﹒９０ 維持買入 １０﹒５２
（００８８３）
創科 大摩 １７０﹒００→１４５﹒００ 維持增加比重 ８２﹒９５
（００６６９）
京東 富瑞 維持４４８﹒００ 維持買入 ２６１﹒２０
（０９６１８）
麥格理 維持３７０﹒００ 維持跑贏大市
新東方在綫 招商證券 ６﹒２０→２６﹒７０ 買入→中性 ２５﹒００
（０１７９７）
君實生物 匯證 ６５﹒００→４５﹒００ 買入→持有 ４４﹒８５
（０１８７７）
金風科技 大和 １１﹒４０→１４﹒５０ 持有→跑贏大市 １３﹒２０
（０２２０８）
濰柴動力 大華繼顯 維持１３﹒００ 買入→持有 １２﹒７２
（０２３３８）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
表列較早前部分大行評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
港交所 中信證券 ４０７﹒００→４２５﹒００ 增持→買入 ３５６﹒００
（００３８８）
新東方 花旗 １８﹒１０→２５﹒００ 維持買入 １６﹒４６
（０９９０１）
國藥 大摩 維持２１﹒００ 維持增持 １８﹒３６
（０１０９９）
領展 大摩 ７８﹒００→７１﹒００ 增加比重→持平 ６３﹒２０
（００８２３）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｒ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動