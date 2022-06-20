《日入而息》中電預告半年虧損，騰訊減持東方在綫至１﹒５８％

《今天重點》

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根據聯交所資料顯示，騰訊（００７００）分別在上周三（１５日）和周四（１６日）以平均價

９﹒６１６８元和９﹒６７５５元減持新東方在綫（０１７９７）３５６１萬股和３８９９萬股

，共涉及約７﹒１９７億元，持股量由９﹒０４％大減至１﹒５８％

中電控股（００００２）公布，由於ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ遠期合約的公平價值出現

大幅度不利變動，預期集團將於截至今年６月３０日止的六個月錄得綜合虧損

港鐵（０００６６）將於明日就去年流標的東涌牽引配電站物業發展項目，邀請發展商提交發展

意向書，下周二（２８日）下午２時截收

消息指，本周四（２３日）起，出席七一回歸活動獲邀者須「點對點」閉環管理（例如不乘公共

交通、不參與聚集活動），須每日到政府指定的檢測中心接受核酸檢測；於出席活動前一天，入

住政府安排的酒店進行閉環管理

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增本地新冠肺炎確診個案１１８６宗，另

有１４１宗輸入個案。第五波累計１２１﹒５萬宗確診個案。另新增１名患者離世，第五波累計

９１８３宗死亡個

港鐵指，包立聲下月底退休，鄧輝豪接任項目及工程拓展總監

澳門衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，３６宗陽性個案初步檢測結果部分為感染新冠病毒Ｏ

ｍｉｃｒｏｎ變異株，但是否全部均感染該病毒株，仍需時檢測等待結果。至於會否再進行第二

輪全民核檢，當局重申，需視乎首次全民核檢結果再決定下一步工作

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《即日市況》

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恒指全日高收８８點報２１１６３，科指高收４點報４６５７

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒０４％創板漲２％，成交第七日破萬億

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《美元匯價》

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聯儲態度舉棋不定，美元或臨一定拋壓

歐元最新報１﹒０５２８╱２９，日圓最新報１３４﹒７９╱８１

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《公司資訊》

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傳天潤雲香港ＩＰＯ今建簿，集資最多約６億元

聯合醫務（００７２２）將於中環開設首間腫瘤科中心

傳天齊鋰業開始評估投資者對其香港ＩＰＯ需求

中銀香港（０２３８８）推出創新「中銀收單商戶貸款計劃」

匯控（００００５）正就出售阿曼業務展開初步磋商

據報字節跳動教育業務再裁員約３０００人，料為赴港ＩＰＯ做準備

據報港交所（００３８８）計劃允許現貨市場可使用多家清算行結算；歐冠昇稱港交所計劃最快

今年在紐約設辦事處

鼎豐（０６８７８）附屬乾程泰鋒上季純利９３０萬人民幣

嘉里物流（００６３６）執董張炳銓獲委任為總裁，下月１日起生效

華厦置業（００２７８）要求覆核聯交所決定，股份將繼續買賣

中聯通（００７６２）５月５Ｇ套餐用戶淨增４９３﹒６萬戶

中移動（０９４１）５月移動業務淨增２０﹒２萬戶至９﹒６７億戶

港鐵（０００６６）東涌配電站項目明起再招意向，下周二截止；包立聲下月底退休，鄧輝豪接

任項目及工程拓展總監

保誠接納已婚同性伴侶作為指定保險產品的受保人

信達生物（０１８０１）藥監局局受理其藥物達伯舒上市申請

華人置業（００１２７）推暑期工計劃，１３歲或以上的學生可申請職位

騰訊（００７００）兩天減持新東方在綫（０１７９７）共７４６０萬股，套現７﹒２億元

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《國企紅籌》

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中電信（００７２８）５月５Ｇ套餐用戶淨增７０４萬戶

聯想（００９９２）委任王雪紅及薛瀾為獨立非執董，今日起生效

保利置業集團（００１１９）全資附屬發行１０億人民幣中期票據

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《神州民企》

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浩澤淨水（０２０１４）就重組事宜訂立條款書，股份繼續停牌

同仁堂科技（０１６６６）減持醫院藥店股權，套現６１３９萬元人民幣

康臣葯業（０１６８１）於新疆霍爾果斯設立附屬公司

理想汽車（０２０１５）明日將舉辦發布會，推出智能旗艦ＳＵＶ理想Ｌ９

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《中國要聞》

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路透表示北戴河７月起將禁止特斯拉駛入，為期至少兩月

上海６月上旬現金投放量達去年同期４倍

５月上海快遞服務企業業務量同比下降７４﹒４％

分析料５年期以上ＬＰＲ下半年仍有機會獲單獨下調

海關總署表示俄羅斯成為中國第一大原油供應國

「東方甄選」日活用戶高峰達６８１萬，女性佔近七成

中國成功實施陸基中段反導攔截技術試驗

滬深交易所加強可轉債交易監管，打擊過度投機炒作

習近平稱全面打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰

「６１８」京東銷售額創新高，拼多多家電銷售額翻倍

多省市發強對流天氣預警，河北遭熱浪氣溫高至４０度

人行續１００億逆回購利率持平，完全對沖到期量

音樂培訓機構小音咖爆雷，上海地區未退費金額近億元

中央頒規定，領導幹部配偶子女經商辦企有禁業要求

６月一年期及五年以上ＬＰＲ持平，符合市場預期

貝殼表示６月上半月５０城二手房成交量環比增逾２０％

王立科案完成一審當庭認罪，非法收受財物逾４﹒４億

溫州推新樓策：首套房首付２０％，購房補貼０﹒６％

蘋果在華招汽車軟件工程師，新交互系統或落地中國

據報招商局集團等五家央企獲批轉為國有資本投資公司

河南４間爆雷村鎮銀行大股東新財富集團被查；河南四家村鎮銀行啟動線上客戶資金信息登記

傳先正達年底前啟動滬ＩＰＯ，擬籌６５０億元人民幣

蘇浙皖多地放寬出滬人員隔離政策

上海上周新房成交量基本回到正常水平

全面開展落實煤炭價格調控監管政策拉網式調查

中國電信約５０億元電纜集採，通鼎互聯等１１企入圍

外交部表示跨國公司在華投資結構續優化，效益續向好

中儲糧儲運公司原副總經理索學君涉嚴重違紀違法被查

最高檢以涉嫌受賄罪逮捕江蘇省原副書記張敬華

王林清受賄、非法獲取國家秘密案二審維持原判

土耳其對華螺桿式水冷系統繼續徵收反傾銷稅

東方集團董事副總裁戴勝利涉私分國有資產及受賄被查

微信平台新規：不可提供數字藏品二級交易相關服務

５月中國從烏克蘭進口玉米同比挫九成，買美國貨略增

外交部發表４萬字長文，駁斥美國對華２１點認知謬誤

耶倫稱高通脹難以接受，部分對華關稅難達策略目標

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒７５％，台積電失守５００元關

台灣花蓮發生６級淺層地震

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《其他消息》

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地產建設商會冀與新一屆政府合作，共建美好家園

大律師公會歡迎林定國出任下任律政司司長

工總樂見新班子廣納人才，冀適時考慮放寬通關

狄志遠稱新一屆問責團隊名單較他預期好

聶德權稱堅守崗位至任期完結，貢獻國家初心不變

譚耀宗稱新政府班子組合多元，冀有團隊精神

林鄭稱任內社會福利開支增７１％，但非「洗大咗」；林鄭月娥預告９月普通及高額長生津合併

；過渡房屋將達標，陳帆稱不留任屬個人考慮

房委會料下年度估算可供編配公屋單位約２﹒７６萬伙

香港特別行政區成立２５周年紀念特刊出版

９月起合併普通長生津及高額津貼，料５萬長者受惠

「鼓勵及早使用５Ｇ技術資助計劃」申請期延長至年底

澳門推１００億澳門元經濟援助措施，豁免所有旅遊稅

深股通全日流出３４﹒５億元，結束連續四日淨流入；滬股通全日流出３３億元，外資淨流出９

７億元

中原十大屋苑周末成交按周再跌２宗，五屋苑零成交

利嘉閣表示下半年樓價看升５％，租金穩中微跌

５月騰訊《王者榮耀》吸金２﹒６８億美元續問鼎全球手遊暢銷榜

ＡｌｉｐａｙＨＫ「加碼」獎賞至高達１２１０元

紫荊文化夥麗新投資十部電影，於橫琴建愛國教育中心

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《美鷹加息》

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信安資管料７月及９月再加息半厘，第三季偏好亞股

富達表示儲局鷹派加息，金融市場續收緊，經濟恐急放緩

景順表示決策及言論足夠鷹派，經濟將放緩宜分散投資

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《新冠肺炎》

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本港新增本地個案１１８６宗，輸入個案１４１宗

新增４院舍爆疫，觀塘松山府邸彩霞居院舍疑有傳播

張竹君稱４０８名師生染疫，６學校現多宗個案需停課；疫情有慢慢上升趨勢，但非如第五波初

期般快

上海入院新冠患者僅０﹒０６５％發展為重症

傳七一活動獲邀者本周四起須「點對點」閉環管理

全國昨新增本土陽性２４宗，澳門三日全民檢測

北京表示涉疫地區進返京人員等須實施７天健康監測

台灣新增３﹒５萬宗本土確診，確診數字創個半月低

國泰相信香港航空業最壞時刻過，積極招聘迎復甦

執法部門巡查７３８間酒吧等處所，５間違規受罰

澳門周末增２１宗確診，進行全民核酸檢測

澳門確診增至３４宗，有６個１０混１樣本初步呈陽性

發展局常任秘書長劉俊傑因妻子確診，正接受家居檢疫

劉宇隆稱如復必泰不提供兒童裝疫苗，難安排幼童接種

政府延長首兩劑復必泰接種間距，專家表示降心肌炎風險

醫管局已預留足夠病床，公院制定實名制更表調動人手

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