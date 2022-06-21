《匯市走勢》聯儲局高層續放超級鷹訊，美國料激進加息日圓低迷

《經濟通通訊社２１日專訊》華爾街金融市場史上首次因美國「六月節全國獨立日」而休市

１日。期間美國聯儲局高層續發表超級鷹派言論。美元維持強勢，日圓續處於低迷。

本港時間今晨，美匯指數報１０４﹒４４。美元兌日圓維持在１３５﹒０８高位。日本首相

岸田文雄周一與央行行長黑田東彥舉行會晤，討論國內外經濟形勢。岸田會後沒有向記者發表言

論，黑田則重申外匯突然波動不可取，將繼續密切關注外匯走勢。

歐元兌美元報１﹒０５２０。英鎊兌美元報１﹒２２５７。澳元兌美元報０﹒６９７０。紐

元兌美元報０﹒６３３８。美元兌加元報１﹒２９７６。美元兌瑞郎報０﹒９６７１。

聯儲局超級鷹派政策會否導致美國經濟衰退成為投資者最大擔憂。有權參與貨幣決策的聯儲

局理事沃勒（Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｗａｌｌｅｒ）日前表示，如果經濟數據符合他的預期

，將支持在７月再加息７５個基點，全力以赴重塑價格穩定。

聖路易聯儲銀行行長布拉德 （Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）則表示，美國經濟今年可望

繼續擴張，聯儲局必須滿足市場對加息的期待，才能遏制通脹。市場估計聯儲局下月加息７５個

基點的機會高達９７﹒５％，加息半厘的機會僅為４﹒３％。（ｊｆ）

