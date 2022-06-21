《運籌帷幄－梁業豪》板塊輪動的市況中如何圖利？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著向好和向淡。昨天（２０日）港股雖然上升，令反彈浪得以延續，由於少了大戶參與買賣，

交投量變未能配合升勢。因此，當前升勢只宜被視作反彈，直至各主要指數多成功上企近日跌幅

的０﹒６１８倍量度升幅目標之上為止。客觀而言，港股現處於好淡拉鋸的階段，雙方於實力上

頗為接近。近期處於大弱勢的美股於今晚（２１日）假後復市，能否顯著回升，十分關鍵。

另一方面，近期處於大強勢的內地股市能否續升，亦會決定港股能否從反彈市變為正式的升

市。於大市欠缺突破的動力時，會出現板塊輪動的情況，投機者應該做的，為留意業務類別間的

強弱勢變化，從最強勢的業務類別中挑選最具投機價值的股本證券，作為短線投機對象。至於中

長線投資，則宜繼續觀望。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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