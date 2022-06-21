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即市新聞

21/06/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》板塊輪動的市況中如何圖利？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯著向好和向淡。昨天（２０日）港股雖然上升，令反彈浪得以延續，由於少了大戶參與買賣，
交投量變未能配合升勢。因此，當前升勢只宜被視作反彈，直至各主要指數多成功上企近日跌幅
的０﹒６１８倍量度升幅目標之上為止。客觀而言，港股現處於好淡拉鋸的階段，雙方於實力上
頗為接近。近期處於大弱勢的美股於今晚（２１日）假後復市，能否顯著回升，十分關鍵。
　　另一方面，近期處於大強勢的內地股市能否續升，亦會決定港股能否從反彈市變為正式的升
市。於大市欠缺突破的動力時，會出現板塊輪動的情況，投機者應該做的，為留意業務類別間的
強弱勢變化，從最強勢的業務類別中挑選最具投機價值的股本證券，作為短線投機對象。至於中
長線投資，則宜繼續觀望。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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