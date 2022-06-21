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即市新聞

21/06/2022 13:25

《星級輪證－鍾宛婷》資金焦點轉追金融股，留意匯控、中銀

　　《星級輪證》港股２１０００點徘徊，資金繼續在各板塊之間輪動。早前熱門的科技、汽車
股暫時跟隨大市匯氣，焦點轉向留意傳統經濟的銀行、保險股。外圍加息步伐加快，英倫銀行委
員表示必須加快加息以阻止英鎊貶值推高通脹，匯豐倫敦隔晚升逾半成，今早（２１日）匯控
（００００５）裂口高開逾３％，而且公司繼續進行回購，一舉抽上５１港元以上，帶領其他金
融股造好。根據星展早市即市輪證資金流，匯控好倉資金趁高獲利，同時見資金明顯追入落後的
中銀香港（０２３８８）及同樣受惠加息的友邦（０１２９９）好倉，如果投資者想部署本地金
融股，可留意以下匯控、中銀、友邦認購證　認沽證輪：　
　
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匯豐購２１００１：　行使價５５﹒９３元　到期日２０２２年０８月　有效槓桿約１３﹒１倍
匯豐沽１６１４２：　行使價４０﹒８３元　到期日２０２２年０９月　有效槓桿約９﹒９倍　
中銀購１４１１２：　行使價３６﹒４１元　到期日２０２２年０９月　有效槓桿約１３﹒３倍
友邦購２９８６８：　行使價８３﹒８５元　到期日２０２３年０２月　有效槓桿約６﹒１倍　
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　　另一個焦點落在近日急升的內房內險股，內地房企融資在持續回暖。國家統計局６月１５日
發布的資料顯示，５月份國民經濟運行呈現恢復勢頭，多家機構資料顯示，６月前半個月樓市銷
售出現回暖。隨住內房近期銷售有較為明顯的修復，內房物管股反彈持續，同時５月保費有改善
的內險股亦受刺激向上，平保（０２３１８）上試１００天線（約５３﹒５港元），中人壽
（０２６２８）則挑戰＄１３水平，如果投資者看好平保、中人壽認購證：　
　
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平保購２７３８５：　行使價６０﹒９３元　到期日２０２３年０３月　有效槓桿約５倍　　
國壽購１２８６９：　行使價１３﹒３８元　到期日２０２３年０５月　有效槓桿約５﹒２倍
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　　如果投資者想部署平保淡倉，可留意：
　
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平保沽１７５２５：　行使價４６﹒９５元　到期日２０２３年０１月　有效槓桿約３﹒１倍
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＊筆者持有匯豐
　
《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師　鍾宛婷》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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