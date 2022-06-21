《星級輪證－鍾宛婷》資金焦點轉追金融股，留意匯控、中銀

《星級輪證》港股２１０００點徘徊，資金繼續在各板塊之間輪動。早前熱門的科技、汽車

股暫時跟隨大市匯氣，焦點轉向留意傳統經濟的銀行、保險股。外圍加息步伐加快，英倫銀行委

員表示必須加快加息以阻止英鎊貶值推高通脹，匯豐倫敦隔晚升逾半成，今早（２１日）匯控

（００００５）裂口高開逾３％，而且公司繼續進行回購，一舉抽上５１港元以上，帶領其他金

融股造好。根據星展早市即市輪證資金流，匯控好倉資金趁高獲利，同時見資金明顯追入落後的

中銀香港（０２３８８）及同樣受惠加息的友邦（０１２９９）好倉，如果投資者想部署本地金

融股，可留意以下匯控、中銀、友邦認購證 認沽證輪：



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

匯豐購２１００１： 行使價５５﹒９３元 到期日２０２２年０８月 有效槓桿約１３﹒１倍

匯豐沽１６１４２： 行使價４０﹒８３元 到期日２０２２年０９月 有效槓桿約９﹒９倍

中銀購１４１１２： 行使價３６﹒４１元 到期日２０２２年０９月 有效槓桿約１３﹒３倍

友邦購２９８６８： 行使價８３﹒８５元 到期日２０２３年０２月 有效槓桿約６﹒１倍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



另一個焦點落在近日急升的內房內險股，內地房企融資在持續回暖。國家統計局６月１５日

發布的資料顯示，５月份國民經濟運行呈現恢復勢頭，多家機構資料顯示，６月前半個月樓市銷

售出現回暖。隨住內房近期銷售有較為明顯的修復，內房物管股反彈持續，同時５月保費有改善

的內險股亦受刺激向上，平保（０２３１８）上試１００天線（約５３﹒５港元），中人壽

（０２６２８）則挑戰＄１３水平，如果投資者看好平保、中人壽認購證：



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

平保購２７３８５： 行使價６０﹒９３元 到期日２０２３年０３月 有效槓桿約５倍

國壽購１２８６９： 行使價１３﹒３８元 到期日２０２３年０５月 有效槓桿約５﹒２倍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



如果投資者想部署平保淡倉，可留意：



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

平保沽１７５２５： 行使價４６﹒９５元 到期日２０２３年０１月 有效槓桿約３﹒１倍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



＊筆者持有匯豐



《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

