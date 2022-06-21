《缸邊隨筆－石鏡泉》搶錢呀！

《缸邊隨筆》昨日（２０日）３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：２０；下跌板塊：１３。



至４：３０收，上升板塊：２２；下跌板塊：１１。



前市恒指收：２１０７５。



昨市恒指收：２１１６３﹒９１；升８８﹒９１。



前市期指收：２０９９５。



昨市期指收：２１１１４，升１１９。



前市低水：８０；昨市低水：５０。



前市大市成交：１８６３﹒１５億元。



昨市大市成交：１３１８﹒５２億元，減５４４﹒６３億元。



前市期指成交：１１６６６３張。



昨市期指成交：１００８８０張，減１５７８３張。



匯豐（００００５）昨日公布調升定存息，這可視為搶錢行為。匯豐開始伸手搶，恒生

（０００１１） 、中銀（０２３８８）、渣打（０２８８８）何時加入搶，筆者估今、明兩周

會加入了。其他細行將如何，也不能不加入搶，因為美息在下半年肯定加、加、加。



加息是個溫水煮蛙，美息５月已加０﹒７５，７月又話會加多０﹒７５，９月再加０﹒５，

１２月會加多少？０﹒５？０﹒７５？



美港息差拉闊，自然有資金自港元流出去美元套息。金管局話這是必然現象，金管局好心，

不想嚇壞港人。但作為投資者，要自己執生。點執？



（１）留心銀行同業結餘，今已跌低於三千億，如再跌穿二千五億、二千億，以至千五億時

，港息加必急，會急成點？當港息會加３厘時，此時煮蛙的水應已逾７０度℃，隻蛙瓜得。３０

年前銀行同業結餘有５０億（？人老了，記不清了）都夠，但今時港經濟基礎大了，要幾多億至

夠，要走著瞧！



（２）唔想瓜，今時不要加碼任何孖展或借貸，並開始籌錢去還債。



（３）當銀行同業結餘逐漸減少時，例如減至二千五至二千億時，要考慮沽股。凡股息在

３﹒５厘以下者，都要諗下要不要出貨。



（４）當銀行同業結餘低於二千億時，恒指可能要回見萬八至萬六，如何自處？逃生之門只

為有準備者而開，無準備者，阿彌陀佛！



（５）買了樓者，怎辦？加息之論，已講了一年半載，應要預咗。如無預，如今真加，只好

祈禱息不要加太急（即港元流出不要急）及勤力工作，千祈要保住份工，希望就算公司裁員，也

裁不到你。



（６）我是經歷過８０年代及１９９４年大加息之人，死唔去是一半靠膽大、一半靠膽細。

８０年代是靠膽大死唔去，仲賺一筆。９４年則再不敢膽大，完全聽倫敦野村Ｋｎｉｇｈｔ在

９４年２月初之嚇，話９４年２月已見出恒指當年高位，就急急沽股。逃過了之後格蘭斯班加息

七次，共加３﹒５厘，使恒指由１２５００點跌至７０００點之劫。



成交走在指數先，近十日，港股成交有升有跌，但昨日就跌至千三億。今周成交會否回見千

八億或以上，是大市能否上升的動力。



昨日上午，地產板塊升幅居首，收市時，地產板塊也見居次位，這是多月來少見的。地產板

塊有好表現，主要是得力於內房股升幅可人。內房股昨日表現好，是因為阿爺之前以逆周期操作

，壓了內房的再升，今時才有本錢去扶內房一把。如之前任內房狂升，則今時便只好像美國一樣

，眼睜睜看著樓房價跌，拖累經濟。但炒內房一定要避開仍有大量債務，尤其是外債之股，加息

期下，有大項債者，必慘。



筆者見過鬼怕黑，可能會悲觀得滯。但請看看１９９３年至１９９５年的港股走勢，美息加

３﹒５厘的破壞性，你叫我怎不怕怕！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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