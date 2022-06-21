《專家之言－李偉傑》美國將設法降通脹壓力，港股二萬點支持強大

《專家之言》美國在超高通脹下，上周大幅加息０﹒７５厘，聯邦基金利率上調至１﹒５厘

至１﹒７５厘，上升幅度２８年來最大，雖然美國聯儲局主席鮑威爾強調加息０﹒７５厘，幅度

並不尋常，不會成為常態，認為下次加息０﹒５厘或０﹒７５厘均有可能，短暫安撫市場情緒，

惟聯儲局「點陣圖」利率預測今年年底利率將升至３﹒４％，較３月份預測１﹒９％大幅上升，

其中亦顯示到２０２３年底聯邦基金利率預測將升至３﹒８％，隨後將見頂，於２０２４年底前

開始減息，長期利率目標維持２﹒５％水平。此外在高通脹大幅加息下，對美國國內生產總值

（ＧＤＰ）預測中位數由３月預測增長２﹒８％，調整至最新上升１﹒７％，失業率亦由３月預

測中位數３﹒５％上升至現時預期３﹒７％，因此超高通脹將繼續影響美國經濟狀況，所以預料

美國將運用不同辦法降低通脹上升帶來的壓力，其中降低油價將可直接拖低燃油成本。



＊拜登推動產油獲ＯＰＥＣ＋響應，內地料推更多刺激措施＊



當然除了美國通脹壓力爆煲外，歐元區及英國等地在俄羅斯烏克蘭衝突事件下，亦引發起能

源問題，導致通脹壓力升溫，現時至少要從源頭入手，近日有消息指美國總統拜登政府推動本地

生產更多石油，石油出口國組織及盟友（合稱ＯＰＥＣ＋）亦積極響應拜登的要求，開始制定下

一步行動。當然石油出口國組織及盟友在高油價底下絕對是樂事，但若果能從其他政治以及貿易

上帶來優惠，相信亦是不錯的交換條件。不過相反內地通脹２﹒１％仍然處於可控水平，未來在

物價相對平穩下，可以為寬鬆政策加碼提供空間，預期可有更加多刺激措施出台，因此近期外圍

股市大幅波動，上證走勢依然反覆靠穩向上。



＊憧憬科技股政策逐步鬆綁，美對華關稅料部分取消＊



港股上周提及在１００天移動平均線見初步阻力，不過現時１００天線以下移至２１８５２

點位置，不過依然憧憬科技股政策逐步鬆綁，加上在美國徵收中國懲罰性關稅預料在６月尾將有

部分可取消，帶來下一波反彈動力依然存在，下方支持位置在２０７００點，該水平上周在美股

急跌下依然成功防守，加上這位置正正是５月份三頂突破水平，由阻力變為防守，因此

２０７００點將成為短期港股防守區間，不過就算假若跌穿，相信亦未會像３月及４月般差的市

況，在１９８００點至２００００點將有強大支持。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持

牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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