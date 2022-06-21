【減持潮】新東方在綫遭騰訊清倉式減持，騰訊系須小心？

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２１日報道》新東方在綫（０１７９７）近日走勢顛沛流離，過

去兩日自高位３３﹒１５元腰斬近４９％，公司主要股東－－騰訊（００７００）為一大推手。

據港交所股權披露顯示，騰訊上周合共減持新東方在綫逾７４６０萬股，套現近７﹒２億元。

事實上，騰訊年內頻頻減持上市企業，先後減持京東集團（０９６１８）、美國上市的

Ｓｅａ、眾安在綫（０６０６０）及新東方在綫，騰訊系內股份要小心？



＊新東方在綫宜吼位離場＊



自從內地推出針對教培行業的「雙減」政策以來，教育股股價一直低迷，新東方在綫為其中

之一。不過，旗下雙語直播帶貨爆紅，可謂一石激起千重浪。新東方在綫自本月１０日起大成交

抽升，五日一度累升６﹒４倍，高見３３﹒１５元，創逾一年半新高。

當市場對新東方在綫轉型充滿憧憬，冷不防「螳螂捕蟬，黃雀在後」，騰訊乘機先後於上周

三（１５日）和周四（１６日），以平均價９﹒６１６８元和９﹒６７５５元減持新東方在綫

３５６１萬股和３８９９萬股，持股量由９﹒０４％大減至１﹒５８％。

騰訊早於２０１６年成為新東方在綫的股東，當時參與ＩＰＯ前的Ａ輪融資認購

９０４１﹒６萬股，每股實際成本為０﹒５６２７美元（折合約４﹒４２元）。在２０１９年，

新東方在綫上市時，騰訊更是第二大股東。騰訊持貨６年，帳面一度虧損３６％；惟大手減持後

，帳面轉賺約３﹒３億元。

新東方在綫雖然半日跌勢喘穩，但據報多路資金近日趁高減持。輝立證券董事黃瑋傑認為，

股份投機氣氛濃厚，建議投機者於買入後，帳面蝕１０－１５％應離場。

至於騰訊，上季純利２３４﹒１３億元，區區投資獲利３億元可謂不足掛齒。另外，有傳騰

訊成立擴展實境ＸＲ部門，正式將資金押在虛擬世界的元宇宙概念上；騰訊半日彈２％。



＊騰訊減持潮陸續有來？＊



所謂「見微知著、落葉知秋」，觀乎騰訊年內頻頻減持投資企業，減持潮陸續有來？

騰訊去年底破天荒宣布實物分派京東集團，變相減持京東，持股將由１７％降至２﹒３％。

騰訊於１月２０日除淨日，京東當日收市價為２９４﹒８８６元，至今累跌近１４％。換言之，

騰訊可謂避過這場跌浪。

不過，減持京東的意義在於騰訊的減持潮展開。本年初，騰訊減持新加玻電商、在美國上市

的Ｓｅａ，持股量由２１﹒３％降至１８﹒７％，套現逾３０億美元。本月１５日，騰訊於場外

減持眾安在綫２７１７﹒８萬股，套現６﹒６６億元，持股量由１０﹒０１％降至８﹒０９％。

翻查騰訊上季業績，集團的現金及現金等價物為１８８８﹒２６億元民幣，另有定期存款及

其他流動資金１１５２﹒４２億元人民幣；債務淨額按季減少至１１０億元人民幣。集團解釋，

債務淨額改善主要由於產生的自由現金流及處置若干上市投資公司權益的現金流入所得。騰訊首

席戰略官Ｊａｍｅｓ Ｍｉｔｃｈｅｌｌ在首季業績會上已開宗明義地表示，未來不排除會退出

更多上市公司投資，作為風險管理的手段。

早有分析指，騰訊頻頻減持與擺脫「壟斷」之污名有關。投資者須多加留意騰訊系股份，包

括美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、嗶哩嗶哩（０９６２６）等。

