《盤後部署》金融、科技股表現理想，恒指仍有望重上２１８００

《經濟通通訊社２１日專訊》港股今天延續上日升勢，高開１０１點報２１２６４，早段走

勢反覆向好，半日升３０２點報２１４６６。午市開初曾升至２１５６４，之後一直在

２１３００點至２１５００點水平上落。恒指報２１５５９，升３９５點或升１﹒８７％，主板

成交１１９３﹒６２億元。國企指數報７５４９，升１４９點或升２﹒０３％。恒生科技指數報

４７６０，升１０２點或升２﹒２１％。

內地股市回軟。上證綜合指數報３３０６，跌８點或跌０﹒２６％，成交４７１７﹒９４億

元人民幣。深證成份指數報１２４２３，跌６３點或跌０﹒５１％，成交３０１４﹒１８億元人

民幣。

今天大市成交較上日少約１２４﹒９億元，惟資金流入額較上日多約５３﹒１億元，科技股

午後表現改善，金融及保險股全日維持強勢，令大市升幅擴大。在日線圖上，恒指已現三連陽，

今天企穩在２０天線，更突破１０天線，隨住ＭＡＣＤ熊差收窄，短線估計能重上１００天線

２１８００點水平。



＊中銀破橫行區，有力重上３２﹒７５元＊



英倫銀行有委員認為，在英鎊疲弱加大通脹壓力下，央行應更激進加息，市場料下次議息加

幅或達半厘。消息刺激匯控（００００５）隔晚在英國倫敦股市高收逾５％，亦帶動在港股票造

好，高開逾３％後持續靠穩，收市升３﹒７３％，報５１﹒４元；渣打（０２８８８）更揚

５﹒６％，報５９﹒４５元。隨住環球央行因應通脹持續加息，市場更憧憬英國加快加息步伐，

對匯控、渣打等國際銀行股有利。

不過，在技術上，匯控今天裂口高開後已升破２０天線，惟逐步貼近１００天線約

５１﹒９５元，亦非常接近５月尾至６月初的密集區高位５２﹒７元至５２﹒９元，短線買入值

博率不高，建議投資回至４８元附近才吸納。至於渣打今天裂口高開後，收市貼近２０天線，

１０天線跌勢亦略為放緩，現價與上一個頂位６２﹒８元仍有一定差距，而周線圖上呈均線多頭

形態，料短線仍會上升，值博率亦較匯控高。

另一隻可留意的銀行股為中銀香港（０２３８８），今天升２﹒５９％，報３１﹒６５元。

股價在四月初開始橫行整固，上周一（１３日）起反彈，今天更突破橫行區頂部３１元水平，亦

升破由２月１４日高位３２﹒７５元至３月７日低位２６﹒１元跌幅的７６﹒４％反彈位，短線

有力重上年內高位３２﹒７５元。



＊阿里健康短線料５﹒８１元有阻力＊



阿里健康（００２４１）成為今天表現最佳藍籌，股價今天高開逾２％報５﹒１元，其後走

勢持續向上，午後升幅更一度擴大至逾一成，高見５﹒６５元，收市升１２﹒１％，報５﹒５６

元。

根據上證報《中國證券網》報道，眾安保險、阿里健康與慧醫天下三方宣布，將攜手共同打

造專注服務糖尿病患者的「互聯網＋」慢病保險產品「安唐保」，共創可長效延展的院外管理新

模式，消息帶動股價造好。

阿里健康股價近期持續在４﹒８５元至５元水平上落，今天出現大陽燭，突破今日３月開展

的橫行區的頂部５﹒４６元，１０天及２０天線趨勢仍向上，惟９天ＲＳＩ已經去到７４，進一

步逼近超買區，料短線難再有大升幅，短線阻力留意今年１月１２日高位７﹒３８元至３月１５

日低位３﹒２８元的跌幅６１﹒８％反彈位５﹒８１元。（ｅｒ）

