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即市新聞

21/06/2022 18:19

《台股攻略－黃振宇》台股今日大升３６１點，高收１５７２８點

　　《台股攻略》美股周一（２０日）休市，但在美股期指強反彈下，台股今日（２１日）開高
走高，電子、金融及傳產等多頭大軍展開反攻，加權指數終場升３６１﹒０６點，收
１５７２８﹒６４點，收復５日線，成交金額為２３８９﹒９８億元（新台幣．下同）。
　　金融類股受惠美台同步升息，升３﹒４％最為強勢，其中國泰金、富邦金及開發金強升超過
４％，兆豐金、中信金、華南金及元大金等亦大升２至３％。主要權值股方面，台積電升
１﹒４％重登５字頭，收在全場最高位５０５元；聯發科強升超過３％，收８６８元；台達電、
瑞昱、日月光投控、國巨及大立光等亦大升２至５％。至於台塑四寶，台塑化升超過３％，南亞
及台化同步升超過１％。航運股方面，航空雙雄獲得買盤青睞，長榮航漲停，重返３０元之上，
收３１﹒５５元；華航也有７％以上的升幅，貨櫃三雄漲跌互見，其中萬海升超過３％，陽明收
跌近２％。電動車題材帶動汽車族群升勢，裕隆收４９﹒７５元，強升９﹒８２％；中華、三陽
工業及和泰車走揚。
　　台股今日開高反彈３６１點，收復５日線。由於融資大幅減少，法人態度不至過於悲觀，估
計今次反彈不會只是曇花一現，但只能算是跌深反彈。台股在修正過程中，後續表現仍須看美股
表現，台股於中長線仍然偏弱。本周高達４１９家上市櫃公司將召開股東會，預期相關個股容易
受到刺激。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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