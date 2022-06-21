【虛幣世界】美股休市加密貨幣暫喘定，比特幣企二萬美元

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股因假期休市一天，為加密貨幣市場帶來喘定位置，比

特幣在２００００美元關口暫時企穩，而以太幣反彈了約 ２％，約在１１００美元水平；其他

主要山寨幣與ＦＴＴ一度上漲超過９％。金融服務公司Ｈａｒｇｒｅａｖｅｓ

Ｌａｎｓｄｏｗｎ高級投資和市場分析師Ｓｕｓａｎｎａｈ Ｓｔｒｅｅｔｅｒ表示，隨著投資

者逃離加密世界及風險資產，比特幣仍然受到擔憂的打擊。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０６０５﹒１１元（美元．下同），升０﹒１５％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１２４﹒９０元，跌０﹒２９％；艾達幣報

０﹒４９１６元，升０﹒０２％；瑞波幣報０﹒３２３６元，升０﹒３１％。（ｕｌ）



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