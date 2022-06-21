《談國論企－黎偉成》出口５月份跌轉升暫屬追補滯後

《談國論企》中國的商品對外貿易在２０２２年５月份較對上一個月有明顯改進，不僅

（１）出口增長於是月份明顯上升，連（２）進口亦跌轉增，該與上海等地在３、４月份疫情漸

回穩後促使暫滯的對外商品交往追補有關。尤其是中國對美國市場的出口，於前５個月同比增長

維持於１２﹒９％高水平，而美輸華商品僅增２﹒１％，使美方的貿赤續增近兩成，乃特朗普時

期單方對華輸美商品加徵關稅的持續現象，是為拜登終得考慮調整之因。但美方若局部撤惡稅，

不是好做法，要撤就全撤，否則還是拖著醜陋的尾巴，中國不會接受。

歐美疫情反覆惡化，央行加息重壓顯著削弱各地商品需求，加上美國在推手弄出和續添油撥

火的烏克蘭戰事不斷惡化，世界政經或陷衰弱，故中國外貿仍面對頗不少困擾，難掉以輕心。



＊中國要美方全撤惡稅勿續拖醜陋尾巴＊



來自中國海關總署發布的最新數字，中國的進出口貿易於２０２２年５月份達３﹒４５萬億

元（見表．下同），同比增長９﹒６％，相對於４月份３﹒１６萬億元微增的０﹒１％明顯提升

９﹒５個百分點之普，使１－４月份累計１６﹒０４５萬億元同比增長８﹒３％，明顯高於１－

４月份累計１２﹒５８萬億元所增的７﹒９％，擴大０﹒５％個百分點。

進出口貿易於５月份有所好轉，乃受惠於（１）出口於是月達１﹒９８萬億元同比增加

１５﹒３％，相對於４月份的１﹒７４萬億元所增１﹒９％，大幅提升１３﹒４個百分點，顯然

受惠於疫情有所緩和，復工復產復商復市使暫滯留的出口商品，加快赴運所致。即使（２）進口

期內僅１﹒４７萬億元，同比略為增長２﹒８％，卻扭轉４月份１﹒４１７萬億元減少２﹒５％

之況，和止住３及４月份之二連跌劣態。

對外貿易於５月份有所回穩，甚至改進，重點有多個方面：（一）對多個主要市場的雙邊貿

易，有不同程度的好轉，特別惹人注目的是（Ｉ）中美貿易。中國對美國市場（ｉ）出口於

２０２２年１－５月份達１﹒５１萬億元同比增長１２﹒９％，略高於１－４月份的１２﹒６％

增幅，但（ｉｉ）美貨輸華只增２﹒１％，並使進出口累計２萬億元保持１０﹒１％的雙位數增

幅，佔中國整體外貿比重１２﹒５％，跌至第三位，且美方在雙邊貿易出現１﹒０２萬億元和增

１９％。

這是在特朗普時期單方霸道對華輸美商品加徵關稅劣舉至今未改，所衍生的對美負面影響，

而拜登近期還是抱殘守缺，只是有意考慮取消與美國民生有關的輸美商品關稅，以緩和當地的通

脹壓力，乃很錯誤的想法。特朗普的惡法對美對華都無好處，美方要嘛就全撤、要嘛就不做好過

做。

至於中國對其他貿易夥伴的往來，亦甚為頻密（ＩＩ）對首位的東盟，雙邊貿易於１－５月

份累計２﹒３７萬億元，同比增８﹒１％，比１－４月份的７﹒２％升幅高０﹒９個百分點；

（ＩＩＩ）對次位的歐盟進出口２﹒２萬億元升７％和多增０﹒２個百分點。（ＩＶ）對「一帶

一路」沿線國家的雙邊貿易合計５﹒１１億元則增加１６﹒８％，有十分快速的發展。



＊民企成外貿主導出口高技術商品大增＊



良性因素還有：（二）民企業已成中國對外貿易的主導力量，進出口額度於前５個月累計

７﹒８６萬億元，同比增長１１﹒８％，和在外貿總額１６﹒０４萬億元佔比４９％，較上年高

１﹒５個百分點，足見改革開放不斷取得良性成果；

（三）以技術為主的一般貿易，期內達１０﹒２７萬億元同比增長１２。％，及在整體貿易

佔比６４﹒４％，較上年高２﹒１個百分點，是為經濟穩中有進發展的其中重大支持力量。

但需要注意的，是（四）進口，於前５個月累計７﹒１萬億元同比增長４﹒７％，比１－４

月份的５％升幅少增０﹒３個百分點，主要以能源、資源為主的大宗商品價格飆升，造成相當重

大壓力所致，特別是（ｉ）煤於前５個月的進口９５９５﹒５萬噸，同比減１３﹒６％，乃受困

於每噸進口價１０１８﹒２元飆升１﹒０５倍之所致；（ｉｉ）鐵礦砂進口４﹒４７億噸則減

７５﹒１％，因每噸價７８９﹒６元的升幅達高２８﹒１％。

和（ｉｉｉ）原油進口２﹒１７億噸同比減少１﹒７％，輸入均價４４６３﹒６元的升幅為

５５﹒６％；（ｉｖ）天然氣的每噸進口價大升７０﹒３％而為３８１５元，使進口量

４４９１﹒１萬噸和減少９﹒３％；（ｖ）成品油進口量９９８﹒２萬噸同比亦減３﹒８％，乃

因來價增３８﹒８％為每噸５１６７﹒２元。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國進出口貿易數據

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進出口 出口 進口

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５月份 ３﹒４５萬＋９﹒６％ １﹒９８萬＋１５﹒３％ １﹒４７萬＋２﹒８％

４月份 ３﹒１６萬＋０﹒１％ １﹒７４萬＋１﹒９％ １﹒４１萬－２﹒５％

３月份 ３﹒２０萬＋５﹒８％ １﹒７５萬＋１２﹒９％ １﹒４５萬－１﹒７％

１－２月份 ６﹒２０萬＋１３﹒３％ ３﹒４７萬＋１３﹒６％ ２﹒７３萬＋１２﹒９％

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計算單位：億元人民幣

資料來源：中國海關總署



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