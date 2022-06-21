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21/06/2022 09:31

《異動股》新東方在綫續跌逾３％，遭騰訊減持套現７﹒２億元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》新東方在綫（０１７９７）現價跌３﹒６５％，報１６﹒３６
元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４２﹒８％。該股成交約２３５萬股，涉資３８４２
萬元。
　　根據聯交所資料顯示，騰訊（００７００）分別在上周三（１５日）和周四（１６日）以平
均價９﹒６１６８元和９﹒６７５５元減持新東方在綫３５６１萬股和３８９９萬股，共涉及約
７﹒１９７億元，持股量由９﹒０４％大減至１﹒５８％。
　　現時，恒生指數報２１２６４，升１０１點或升０﹒４８％，主板成交１４﹒４１億元。國
企指數報７４２５，升２５點或升０﹒３５％。恒生科技指數報４６７７，升１９點或升
０﹒４２％。
　　即月期指新報２１１８７，升７３點，低水７８點。即月國指期貨報７３７４，升１０點，
低水５１點。即月科指期貨新報４６８６，升２２點，高水４點。
　　上證綜合指數報３３１３，跌１點或跌０﹒０５％，成交２７﹒４４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７７，跌９點或跌０﹒０８％，成交４６﹒５８億元人民幣。

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在綫（０１７９７）　　１６﹒３６元　跌３﹒６５％
　　騰訊（００７００）　　　　３７１﹒８０元　升０﹒２７％
　　新東方（０９９０１）　　　　１５﹒５６元　跌１﹒８９％
　　天立教育（０１７７３）　　　　１﹒１８元　升１﹒７２％
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒５７元　　　　無升跌
　　中教（００８３９）　　　　　　７﹒３９元　升１﹒３７％
　　光正教育（０６０６８）　　　　０﹒３３元　升４﹒７６％
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒２８元　跌２﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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