《異動股》新東方在綫續跌逾３％，遭騰訊減持套現７﹒２億元

《經濟通通訊社２１日專訊》新東方在綫（０１７９７）現價跌３﹒６５％，報１６﹒３６
元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４２﹒８％。該股成交約２３５萬股，涉資３８４２
萬元。
根據聯交所資料顯示，騰訊（００７００）分別在上周三（１５日）和周四（１６日）以平
均價９﹒６１６８元和９﹒６７５５元減持新東方在綫３５６１萬股和３８９９萬股，共涉及約
７﹒１９７億元，持股量由９﹒０４％大減至１﹒５８％。
現時，恒生指數報２１２６４，升１０１點或升０﹒４８％，主板成交１４﹒４１億元。國
企指數報７４２５，升２５點或升０﹒３５％。恒生科技指數報４６７７，升１９點或升
０﹒４２％。
即月期指新報２１１８７，升７３點，低水７８點。即月國指期貨報７３７４，升１０點，
低水５１點。即月科指期貨新報４６８６，升２２點，高水４點。
上證綜合指數報３３１３，跌１點或跌０﹒０５％，成交２７﹒４４億元人民幣。
深證成份指數報１２４７７，跌９點或跌０﹒０８％，成交４６﹒５８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新東方在綫（０１７９７） １６﹒３６元 跌３﹒６５％
騰訊（００７００） ３７１﹒８０元 升０﹒２７％
新東方（０９９０１） １５﹒５６元 跌１﹒８９％
天立教育（０１７７３） １﹒１８元 升１﹒７２％
希望教育（０１７６５） ０﹒５７元 無升跌
中教（００８３９） ７﹒３９元 升１﹒３７％
光正教育（０６０６８） ０﹒３３元 升４﹒７６％
宇華教育（０６１６９） １﹒２８元 跌２﹒２９％
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（ｈｃ）
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