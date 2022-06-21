《異動股》新東方在綫續跌逾３％，遭騰訊減持套現７﹒２億元

《經濟通通訊社２１日專訊》新東方在綫（０１７９７）現價跌３﹒６５％，報１６﹒３６

元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４２﹒８％。該股成交約２３５萬股，涉資３８４２

萬元。

根據聯交所資料顯示，騰訊（００７００）分別在上周三（１５日）和周四（１６日）以平

均價９﹒６１６８元和９﹒６７５５元減持新東方在綫３５６１萬股和３８９９萬股，共涉及約

７﹒１９７億元，持股量由９﹒０４％大減至１﹒５８％。

現時，恒生指數報２１２６４，升１０１點或升０﹒４８％，主板成交１４﹒４１億元。國

企指數報７４２５，升２５點或升０﹒３５％。恒生科技指數報４６７７，升１９點或升

０﹒４２％。

即月期指新報２１１８７，升７３點，低水７８點。即月國指期貨報７３７４，升１０點，

低水５１點。即月科指期貨新報４６８６，升２２點，高水４點。

上證綜合指數報３３１３，跌１點或跌０﹒０５％，成交２７﹒４４億元人民幣。

深證成份指數報１２４７７，跌９點或跌０﹒０８％，成交４６﹒５８億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新東方在綫（０１７９７） １６﹒３６元 跌３﹒６５％

騰訊（００７００） ３７１﹒８０元 升０﹒２７％

新東方（０９９０１） １５﹒５６元 跌１﹒８９％

天立教育（０１７７３） １﹒１８元 升１﹒７２％

希望教育（０１７６５） ０﹒５７元 無升跌

中教（００８３９） ７﹒３９元 升１﹒３７％

光正教育（０６０６８） ０﹒３３元 升４﹒７６％

宇華教育（０６１６９） １﹒２８元 跌２﹒２９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

